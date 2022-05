PAMI no se hace cargo

Desde marzo 2022 estoy viviendo una pesadilla con PAMI, obra social que me corresponde por ser jubilada por discapacidad.



La enfermedad que padezco y no tiene cura, es el mal de Addison (insuficiencia suprarrenal), es decir, mi organismo no genera cortisona ni adrenalina, por lo tanto, de no tomar cortisona por boca como reemplazo, no podría caminar y no tendría defensas, situación que podría llevarme a la muerte.

He consumido cortisona desde 1999 y sólo autorizan otra marca que no hay en plaza ni habrá.

Tengo que comprar 3 cajas por mes.



A los reclamos siempre contestan lo mismo: “que debo tomar en otras presentaciones” (ungüento/pomada y/o ampollas inyectables).



O sea, la solución sería hacerme un chupetín con el ungüento y pomada y tomar la inyectable como refresco, calculando el equivalente a 25mg diarios que debo tomar y no esperar ningún resultado, porque esas presentaciones son para alergias o lesiones en la piel.



Gracias.

Ana Cecilia Lima

DNI 6.052.808

Neuquén