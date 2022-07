¿Por qué perder el Centro Cultural?

María Cristina Makovec, DNI 12.703.805

CIPOLLETTI

Un importante grupo de ciudadanos de la Ciudad de Cipolletti, vinculados a distintas ramas del arte, queremos expresar nuestro más rotundo desacuerdo con la decisión tomada por la Municipalidad de Cipolletti, de cerrar el edificio de la calle Tres Arroyos para usos culturales como ha sido históricamente, y destinarlo al uso de un Museo paleontológico.

Celebramos la construcción del nuevo Centro Cultural Cipolletti, de calle Fernández Oro, lo cual es un gran logro de la comunidad después de muchos años porque nos permite acceder a eventos culturales relevantes.

Sin embargo, sigue siendo necesario contar también con un espacio que albergue una escala más adecuada para las expresiones artísticas regionales, con el objetivo de seguir desarrollando la cultura local (teatro, danza, música, pintura, etc.), actividades que por sus características y cantidad de público que convoca no se pueden realizar en CCC. Por ello no entendemos el por qué cerrar y destruir el actual edificio de la calle Tres Arroyos, que ha estado funcionando muy bien para tal fin y que ya es parte del Patrimonio Cultural de la Ciudad, incluso su uso ha sido relevante para numerosas escuelas y colegios, asociaciones civiles, Peñas folclóricas, de tango, Danza, obras teatrales, muestras de pintura, etc.

No nos oponemos a la creación de un Museo, pero no vemos sentido a perder un lugar necesario, y encima invertir $ 25 millones en ese lugar para acondicionarlo para tal fin. Por tal motivo, estamos solicitando al Intendente una reunión urgente para que reviertan la decisión tomada.

En el día de hoy también hemos encarado una petición que hasta el momento viene contando con muchísima adhesión https://chng.it/HzfrX9NCQn