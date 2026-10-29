«Salió despedido del vagón»: el relato de Roberto Piazza sobre Agustín Randazzo, el argentino desaparecido en España

La búsqueda de Agustín Randazzo, el ciudadano argentino desaparecido tras el brutal choque de trenes en España, sumó un nuevo capítulo. El diseñador Roberto Piazza, amigo íntimo del pasajero de 51 años, confirmó que Randazzo fue rescatado con vida de entre los hierros retorcidos, pero su rastro se perdió por completo durante las derivaciones de emergencia.

«Él iba en el tren en el vagón 8, que fue el más afectado. Lo sacaron del vagón, lo atendieron y lo derivaron», detalló Piazza en diálogo con la señal LN+.

Según la información que maneja el círculo íntimo del argentino, el pasajero habría salido despedido por la violencia del impacto antes de recibir los primeros auxilios en la zona del desastre en Toledo.

El rastro perdido: del rescate al hermetismo oficial

El caos organizativo que envolvió a los servicios de rescate españoles complicó la trazabilidad de los heridos. Ante la falta de un parte médico oficial, la familia de Randazzo se enfrenta a un escenario de total incertidumbre:

Atención primaria confirmada: los únicos datos certeros indican que Agustín fue evaluado por enfermeros y paramédicos en el mismo lugar de la colisión.



los únicos datos certeros indican que Agustín fue evaluado por enfermeros y paramédicos en el mismo lugar de la colisión. Derivación incierta: se sospecha que fue trasladado a un hospital zonal en la región de Castilla-La Mancha, ya que su nombre no figura en los padrones de ingresos de los grandes sanatorios de Madrid.



se sospecha que fue trasladado a un hospital zonal en la región de Castilla-La Mancha, ya que su nombre no figura en los padrones de ingresos de los grandes sanatorios de Madrid. Búsqueda a ciegas: su hermano Jorge y su pareja, Sergio, recorren los centros de salud de la zona sin respuestas. «Están tratando de encontrar una respuesta y no se la dan. Madrid está caótica», denunció Piazza.

La otra víctima argentina y el enojo por la falla de seguridad

Randazzo reside en la capital española desde hace más de dos décadas, trabaja en el área de la cibernética y las comunicaciones, y viajaba hacia Sevilla por motivos laborales. El azar quiso que ocupara el vagón inmediatamente posterior al de Ana Martina Conte Grand, la joven sanjuanina de 32 años que falleció de manera instantánea tras la colisión.

Sobre las causas que provocaron el segundo desastre ferroviario más mortífero del año en el país ibérico, que ya dejó un saldo trágico de 69 fallecidos, el diseñador no ocultó su indignación. Descartó por completo la hipótesis de una falla estructural y apuntó a la cadena de mando operativa: «No fue un error de que estaban rotas las vías, fue un error humano, un imbécil que dio una mala orden».