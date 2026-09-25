Peso chileno hoy, 25 de septiembre: a cuánto cotiza y cómo abrieron las pizarras este viernes
¿Cuál es el precio del peso chileno hoy, viernes 25 de septiembre de 2026? Conocé la cotización de la divisa tras la apertura de los mercados y su diferencia cambiaria. Sumado a esto, te detallamos los valores del dólar oficial en el Banco Nación y del blue en las fronteras. Por último, consultá nuestra guía práctica sobre tarjetas y efectivo para optimizar tus gastos si vas a viajar a Chile.
Este viernes 25 de septiembre, la divisa trasandina registró otra suba en las pizarras de referencia respecto a lo relevado en la jornada previa, un dato clave para los viajeros de Neuquén y Río Negro que planifican cruzar a Chile.
Ante este escenario, reaparece la duda a la hora de definir la mejor estrategia de pago: ¿conviene comprar efectivo o sigue siendo más conveniente abonar con tarjeta en los comercios del país vecino?
Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este 25 de septiembre de 2026?
Viernes 25 de septiembre de 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:
- $1.67 por unidad
Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $166.866,55 (pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos. Este valor es clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.
Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 25 de septiembre de 2026?
Si planificás viajar a Chile este viernes 25 de septiembre de 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:
Dólar oficial este viernes 25 de septiembre de 2026:
- $1.490,00 para la compra
- $1.540,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).
Dólar en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este viernes 25 de septiembre de 2026:
- $1.480 para la compra.
- $1.550 para la venta.
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