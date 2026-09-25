Mendoza en Rio de Janeiro: la Provincia buscó atraer potenciales inversores para el desarrollo hidrocarburífero

La Provincia se reunió con ejecutivos de Bossa Energy, Eneva, Origem Energia, PetroReconcavo y Brava Energia. Foto: Gobierno de Mendoza.

Durante su participación en el evento ROG.e 2026, en Río de Janeiro, Brasil, representantes del Gobierno de Mendoza avanzaron en contactos con potenciales inversores del sector hidrocarburífero brasileño. La jornada reunió a más de 650 empresas y representantes de más de 70 países.

Según indicó la Provincia, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el director de Hidrocarburos, Lucas Erio, mantuvieron reuniones bilaterales con ejecutivos de Bossa Energy, Eneva, Origem Energia, PetroReconcavo y Brava Energia.

Durante los encuentros, la delegación presentó la cartera de proyectos disponible en Mendoza y las herramientas que se vienen impulsando para atraer nuevas inversiones, entre ellas incentivos para la actividad, nuevos procesos licitatorios y la actualización del marco normativo hidrocarburífero.

Latorre explicó que «Brasil para nosotros tiene un perfil muy interesante porque ha pasado por una reestructuración de su escenario de operadores muy parecida a la que actualmente está ocurriendo en la Argentina».

La ministra destacó especialmente el perfil de las operadoras independientes, con estructuras más livianas y conocimiento especializado para incorporar tecnología e inversión y aumentar la productividad de los campos convencionales.

En la misma línea, Erio señaló que «el modelo brasilero atravesó hace varios años el mismo proceso que viene atravesando Mendoza en términos del reordenamiento del mapa de actores», a partir de «la salida de Petrobras de campos onshore y la toma de operación de empresas más pequeñas con estructura de costos más livianas, y con mayor capacidad de integración y aplicación de tecnología en estos campos».

La delegación presentó la cartera de proyectos disponible en Mendoza. Foto: Gobierno de Mendoza.

Encuentros con cinco empresas brasileñas

La agenda incluyó encuentros con ejecutivos de cinco empresas brasileñas con participación en diferentes segmentos de la industria energética.

Eneva: La delegación mendocina se reunió con Ricardo Pascotto, director ejecutivo de Operaciones y Mantenimiento, y Andrea Monte, directora ejecutiva de Exploración, Desarrollo e Ingeniería. La compañía desarrolla actividades de exploración y producción de petróleo y gas, comercialización de gas natural y generación eléctrica.

Origem Energía: Con Luiz Felipe Coutinho, director ejecutivo de la firma, Latorre y Erio abordaron las oportunidades que ofrece Mendoza para el sector. La empresa desarrolla actividades de energía e infraestructura y opera campos de petróleo y gas, entre ellos, campos maduros, bloques exploratorios e infraestructura destinada al transporte y procesamiento de gas.

PetroReconcavo: La experiencia en campos maduros también estuvo presente en la reunión con José Firmo, director ejecutivo de la empresa, una operadora independiente especializada en la revitalización y producción de yacimientos terrestres. La compañía desarrolla además actividades de extracción, procesamiento y transporte de hidrocarburos.

Brava Energía: Por su parte, Luiz Carvalho, director financiero y de Relaciones con Inversores de la firma, recibió la presentación de la cartera mendocina. La compañía independiente brasileña de petróleo y gas opera activos terrestres y marítimos y participa en distintos segmentos de la cadena de hidrocarburos.

Bossa Energy: La agenda también incluyó a la firma brasileña, otra de las compañías con las que la delegación provincial mantuvo conversaciones durante el evento.

Durante las reuniones, la delegación mendocina presentó la cartera de proyectos de la Provincia, con oportunidades en campos convencionales, nuevas áreas de exploración y el desarrollo no convencional de Vaca Muerta en Malargüe.

Mendoza Day: convencionales, nuevos operadores y Vaca Muerta

Las reuniones bilaterales completaron una participación que tuvo como otro de sus puntos centrales Mendoza Day, el espacio dedicado a la Provincia en ROG.e 2026. Ante empresarios e inversores internacionales, Latorre y Erio expusieron la estrategia para sostener e incrementar la producción de los campos convencionales y avanzar en el desarrollo de Vaca Muerta Mendoza.

Latorre explicó el proceso de incorporación de nuevos operadores, que incluyó la transferencia de 16 áreas convencionales mediante el Plan Andes y las adjudicaciones realizadas a través del sistema de licitación continua. La estrategia busca sumar compañías de distintas escalas, con capacidad de inversión, tecnología y especialización para cada tipo de área.

El potencial no convencional también formó parte de la presentación. Los estudios realizados entre 2024 y 2026 permitieron identificar más de 850 kilómetros cuadrados prospectivos en el sur provincial, donde YPF, Quintana Energy-TSB y Tango Energy cuentan con proyectos vinculados con Vaca Muerta Mendoza.

La Provincia presentó además el proyecto de nueva Ley de Hidrocarburos enviado por el Ejecutivo a la Legislatura, que propone actualizar la normativa vigente desde 2006 e incorporar herramientas acordes con la realidad actual de los campos maduros y el desarrollo no convencional.