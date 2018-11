Razones que no están

Veamos si comprendemos algo. Se tratará de algo alevoso y premeditado o de algo estúpido y consensuado. Cuando vemos que un sindicalista, especialmente afincado en Uruguay, con enormes propiedades, que no puede justificar, está detenido en Montevideo, desde hace varios meses. Se tramita su extradición, ya que los fondos fueron robados aquí. ¿No se ha probado que la ex presidente, incrementó su patrimonio en forma escandalosa, a pesar de haber sido una abogada exitosa? No entendemos las razones de por qué no está presa ya. Su hija, le encuentran varios millones de dólares, ¿de dónde los sacó? Y solo era el cambio chico. Aerolíneas Argentinas arrendaba varias habitaciones en el hotel de Calafate y nunca las ocupó. Pero, luego perdía dinero y recibía subsidios. ¿Eso no lo ven los fiscales y sobretodo los jueces? Fueron dineros nuestros, rapiñados fraudulentamente de nuestros impuestos. El sindicalista, se los robó a sus afiliados o por extorción a los empresarios. Eran dineros privados. Pero los que nos rapiñó la ex presidente y familia fueron públicos.

Felipe J Enrich

