Rehenes del Ipross

Luciana Vergara DNI 35.276.012

GENERAL ROCA

Quienes trabajamos a nivel estatal no tenemos opción de elegir una obra social y por tanto somos todos afiliados a Ipross, es decir rehenes de Ipross y del hecho de que pagar medicina prepaga sale mínimamente $10.000 por mes.

Rehenes no solo de su burocracia absurda, que implica recorrer dos tres médicos para lograr la autorización de un estudio médico, si no también rehenes del maltrato de quienes trabajan en sus oficinas.

En mi caso hace unas semanas me acerqué a consultar sobre un estudio del corazón que debía hacerme luego de tener covid y me encontré con un hombre, uno de los que se dedica a las autorizaciones en la oficina de Ipross de General Roca.

Lo único que hizo cuando se dirigió a mí fue maltratarme, levantarme la voz delante de un montón de gente, explicarme que él “no recibía órdenes de nadie y menos mías” y por ende no me dio respuestas a nada de lo que había ido a consultar. Como desenlace, perdí el turno para dicho análisis por no poder lograr la autorización (por segunda vez).

Lo que quizás esta gente no sabe o ya se olvido es que nadie va a sus oficinas ni a molestar, ni a divertirse, honestamente si me das a elegir preferiría estar en cualquier otro lado antes que en las oficinas de Ipross.

En conclusión, los que deberían garantizar un trato mínimamente digno, como Ipross y las clínicas privadas de la ciudad, son quienes te tienen paseando de un lugar a otro, sin reglas claras de juego, el juego de la salud.