Tirar basura en canales y desagües de Cipolletti puede costar casi $10 millones y otras sanciones

El municipio de Cipolletti advirtió que arrojar basura, escombros o restos de poda en canales de riego y desagües pluviales puede derivar en multas de casi $10 millones. Las sanciones buscan evitar obstrucciones que afecten el escurrimiento del agua y generen anegamientos en distintos sectores de la ciudad.

La medida está contemplada en el Código Municipal de Faltas, establecido por la Ordenanza 513/24. Según informó el municipio, las multas que aplica el Juzgado de Faltas pueden alcanzar los $9.823.000, de acuerdo con el valor vigente de la Sanción Administrativa Municipal (SAM), fijado actualmente en $1.786.

Ante esta situación, la Secretaría de Fiscalización intensificó los operativos de control e inspección en distintos puntos de la ciudad para detectar y sancionar conductas que perjudiquen el funcionamiento del sistema de drenaje urbano.

Contaminar canales, acequias y desagües puede costar casi $10 millones en Cipolletti

La normativa municipal contempla distintas infracciones vinculadas con la contaminación, el deterioro y la obstrucción de los canales, las acequias y los desagües pluviales.

– Arrojar basura y escombros: incluye residuos domiciliarios, restos de poda, chatarra y otros materiales sólidos depositados en canales, acequias o vías de escurrimiento. Es una de las prácticas que favorecen las obstrucciones y los desbordes durante las lluvias.

– Volcar líquidos y aguas servidas: se sanciona el vertido no autorizado de desagües de pozos, aguas de lavado con grasas o productos químicos, restos de pintura y efluentes de procesos productivos hacia la calle, las cunetas o el sistema pluvial.

– Dañar la infraestructura pública: contempla el deterioro de canales, sumideros, rejillas y márgenes, así como las intervenciones sin autorización que afecten su funcionamiento.

– Obstruir la vía pública: alcanza a quienes dejen arena, áridos, escombros, restos de poda u otros materiales en calles, cunetas o veredas, cuando dificulten el paso de personas, vehículos o del agua.

Cipolletti: multas por obstruir desagües y costos de limpieza

Las sanciones económicas no son la única consecuencia prevista por el Código Municipal de Faltas. Quienes cometan estas infracciones también deberán afrontar los costos de limpieza y reparación que el municipio tenga que realizar para restablecer el funcionamiento de la infraestructura afectada.

La normativa contempla, además, la clausura y la inhabilitación de los responsables, especialmente en situaciones que involucren a comercios, corralones, empresas o particulares que dispongan residuos, escombros y otros materiales en canales, acequias y vías de escurrimiento.

La acumulación de desechos puede impedir el drenaje del agua de lluvia y provocar anegamientos. También genera riesgos ambientales y sanitarios, por lo que el municipio remarcó la importancia de disponer los residuos de manera adecuada.

Dónde denunciar canales obstruidos en Cipolletti

Los vecinos que detecten el arrojo de residuos o la obstrucción de canales de riego y desagües pluviales pueden realizar la denuncia a través de las siguientes vías:

147: Central de Atención al Ciudadano.

109: Central de Emergencias.

El municipio afirmó que busca reforzar los controles para prevenir obstrucciones y garantizar el escurrimiento del agua, especialmente ante las precipitaciones.