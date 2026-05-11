Pensiones No Contributivas: ANSES confirmó cuándo se cobra en mayo 2026 con aumento y bono

Pensiones No Contributivas: ANSES confirmó cuánto se cobra en mayo con aumento y el bono de $70.000.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha este lunes el calendario de pagos para las Pensiones No Contributivas (PNC), aplicando la actualización mensual basada en la inflación de marzo.

Según las planillas oficiales, el incremento de Pensiones No Contributivas del 3,38% eleva el piso de ingresos para las cuatro categorías de pensiones graciables, buscando mitigar el impacto de la suba de precios en los sectores sin cobertura previsional.

A este ajuste técnico se le suma la continuidad del bono extraordinario, una herramienta que la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene para garantizar que ningún titular de las Pensiones No Contributivas perciba ingresos por debajo de los niveles de subsistencia, organizando los depósitos de manera escalonada según la terminación del DNI durante toda esta semana de mayo 2026.

ANSES: montos actualizados de las Pensiones No Contributivas en mayo 2026

Para el período de mayo 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social definió valores diferenciados según el tipo de beneficio. Al aplicar el índice de movilidad sobre las Pensiones No Contributivas, los montos base y finales (incluyendo el bono) quedan conformados de la siguiente manera:

PNC por Invalidez y Vejez : el haber base sube a $275.221,87. Con el bono, el total a cobrar es de $345.221,87.

: el haber base sube a $275.221,87. Con el bono, el total a cobrar es de $345.221,87. PNC Madre de 7 Hijos : se equipara a la jubilación mínima, alcanzando los $393.174,10. Con el refuerzo, el monto final es de $463.174,10.

: se equipara a la jubilación mínima, alcanzando los $393.174,10. Con el refuerzo, el monto final es de $463.174,10. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el valor base es de $314.539,27, totalizando $384.539,27 con el plus de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Asimismo, la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente la pensión especial para personas con VIH y/o hepatitis B o C (Ley 27.675), la cual también percibe la actualización y el refuerzo correspondiente para este mes.

Bono de $70.000 y calendario de ANSES para las Pensiones No Contributivas

El bono extraordinario de $70.000 sigue siendo el componente clave que define el ingreso de bolsillo de las Pensiones No Contributivas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social recordó que este pago es automático y no requiere trámites previos; se liquida bajo el concepto de «Refuerzo Previsional» y no está sujeto a descuentos. El cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social para las Pensiones No Contributivas durante esta semana es el siguiente:

DNI 0 y 1 : Lunes 11 de mayo 2026.

: Lunes 11 de mayo 2026. DNI 2 y 3 : Martes 12 de mayo 2026.

: Martes 12 de mayo 2026. DNI 4 y 5 : Miércoles 13 de mayo 2026.

: Miércoles 13 de mayo 2026. DNI 6 y 7 : Jueves 14 de mayo 2026.

: Jueves 14 de mayo 2026. DNI 8 y 9: Viernes 15 de mayo 2026.

Este esquema, diseñado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, permite una distribución ordenada de los fondos en los cajeros automáticos, facilitando que los titulares de las Pensiones No Contributivas puedan planificar sus gastos mensuales con previsibilidad.