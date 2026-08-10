Roca, la lluvia y la dinastía política

Eduardo Manuel García

DNI 18.564.973

GENERAL ROCA

Los roquenses ya no miramos el pronóstico para saber si llevar paraguas.

Miramos el cielo rogando que deje de llover. No porque no nos guste la lluvia. Porque sabemos lo que viene después.

Calles convertidas en un lodazal imposible de transitar. Barrios aislados. Pozos que desaparecen debajo del agua y destruyen cubiertas, llantas y suspensiones. Madres y padres haciendo malabares para llevar a sus hijos a la escuela sin terminar con los pies dentro de un charco. Vecinos que no pueden sacar el auto. Motociclistas jugando todos los días a la ruleta rusa. Y las calles asfaltadas… transformadas en una verdadera Venecia.

Mientras tanto, los hermanos Soria parecen tener otras prioridades.

La preocupación no parece estar puesta en cómo atraviesan los vecinos otra lluvia, sino en organizar un gran acto de lanzamiento de campaña para garantizar la continuidad política del oficialismo.

Las calles pueden esperar.La campaña no. Los barrios pueden esperar. La propaganda no.

Los vecinos pueden seguir esquivando barro y cráteres. Lo importante es que continúe el desfile de anuncios, festivales y festejos. Porque, una vez más, parece que el “pan y circo” ocupa el primer lugar en la agenda.

Los roquenses no necesitamos más escenarios. Necesitamos calles transitables. No necesitamos más discursos.Necesitamos planificación. No necesitamos más marketing político. Necesitamos gestión.

La ciudad no puede seguir acostumbrándose a que cada lluvia se convierta en una emergencia.

