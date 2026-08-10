Cuatro equipos rionegrinos recibieron la licencia y participarán del Regional Amateur

Deportivo Beltrán obtuvo una plaza por licencia luego de quedar en el camino en el Clasificatorio.

A tres semanas del arranque del Regional Amateur, se confirmó la presencia de cuatro nuevos participantes de la provincia de Río Negro. En los últimos días, el Consejo Federal anunció licencias para 38 equipos que participarán en la cuarta división del futbol argentino.

Tres equipos de la Liga de Avellaneda dirán presente: Deportivo Darwin, Sportman (Choele Choel) y Deportivo Beltrán tendrá su experiencia en el Regional. Además, otro invitado será Atlético Río Colorado. Estos últimos dos equipos participaron del Torneo Clasificatorio de Río Negro, pero no lograron el pase.

Atlético Río Colorado acompañará a Independiente como representantes de la liga.

El último que sacó pasaje a la competencia federal es Deportivo Villalonga, equipo bonaerense que se desempeña en la Liga Rionegrina. Estos clubes se suman a los 9 equipos que lograron su clasificación al torneo por mérito deportivo.

El certamen tiene fecha prevista de inicio para el 30 de agosto, aunque todavía no se confirmaron los grupos ni el fixture. Se espera que en la primera ronda haya zonas de tres o cuatros equipos que se determinarán según la cercanía geográfica.

La edición 2026 del Regional otorgará cuatro ascensos al Federal A 2027. Además, los cuatro equipos que pierdan las finales sacarán boleto para el Torneo del Interior, que tendrá su primera edición en la próxima temporada y será la nueva cuarta categoría para los equipos indirectamente afiliados a AFA.

Equipos rionegrinos clasificados al Regional Amateur

Liga Confluencia (3):

Atlético Regina

Deportivo Roca

La Amistad (Cipolletti)

Liga de Bariloche (3):

Cruz del Sur

Estudiantes Unidos

Puerto Moreno

Liga de Avellaneda (3):

Deportivo Darwin

Deportivo Beltrán

Sportsman (Choele Choel)

Liga de Río Colorado (2):

Independiente

Atlético Río Colorado

Liga Rionegrina (2):

Talleres (San Antonio Oeste)

Jorge Newbery (Carmen de Patagones, Buenos Aires)

Deportivo Villalonga (Buenos Aires)

Neuquén no tiene licencias

En el comunicado del Consejo Federal, se conoció que ningún equipo neuquino recibió hasta el momento una licencia para participar del Regional Amateur. Por eso, los 5 equipos que disputarán la competencia sacaron su boleto a través de los diferentes torneos de Lifune.

Equipos neuquinos clasificados al Regional Amateur