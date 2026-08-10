Mapa del fuerte terremoto en Colombia: dónde fue la «zona cero» del temblor que llegó a una magnitud de 7,4

Un devastador sismo de magnitud 7,4 sacudió a Colombia este lunes. Mientras las autoridades avanzan en el recuento de daños y víctimas en las principales ciudades, los reportes técnicos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisaron el punto exacto donde la tierra se fracturó con violencia.

El movimiento telúrico se registró a las 7:34 (hora local) a una profundidad de entre 96 y 107 kilómetros, una distancia que evitó una catástrofe aún mayor en la superficie, pero que facilitó que la onda expansiva se propagara con fuerza hacia países vecinos como Ecuador, Panamá y Venezuela.

La «Zona Cero»: San José del Palmar, en el corazón del Chocó

El epicentro exacto fue localizado en el municipio de San José del Palmar, una zona montañosa en el departamento del Chocó, en el oeste colombiano, según el Boletín difundido por el Servicio Geológico Colombiano.

Para dimensionar la ubicación geográfica y la logística de la emergencia, el mapa del sismo marca los siguientes puntos clave:

Ubicación del epicentro: en plena Cordillera Occidental, en el límite estratégico entre el departamento del Chocó y el Valle del Cauca .

en plena Cordillera Occidental, en el límite estratégico entre el departamento del y el . Distancia de los centros urbanos: de situó a unos 400 kilómetros al oeste de Bogotá y en la cercanía directa con la franja del Pacífico colombiano.

de situó a unos y en la cercanía directa con la franja del Pacífico colombiano. La capital más castigada: Quibdó, capital del Chocó, fue la urbe más próxima golpeada por el impacto directo, sufriendo severos derrumbes de infraestructura y el colapso de edificaciones.

La localización en la Cordillera Occidental explica por qué el temblor no solo sacudió al Chocó, sino que paralizó a las provincias vecinas. La fractura geológica resonó de inmediato a lo largo del corredor andino, provocando evacuaciones masivas y pánico en ciudades densamente pobladas como Cali, Medellín, Pereira, Armenia, Manizales y la propia Bogotá.

Las autoridades de la Oficina de Gestión del Riesgo del Chocó y la gobernadora provincial, Nubia Córdoba, mantienen los equipos desplegados sobre el terreno en San José del Palmar y sus alrededores para evaluar grietas en rutas y deslizamientos de tierra en los accesos montañosos.