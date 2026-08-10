Siete aeropuertos cancelaron sus vuelos en Colombia por el terremoto de 7,4 de magnitud

Al menos 73 personas murieron y decenas de edificios se derrumbaron en ciudades del oeste de Colombia el lunes, luego de que un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudiera el país, dejando a los residentes atrapados bajo los escombros, a muchos más heridos y obligando a la gente a evacuar sus hogares, incluso hasta la capital, Bogotá. Siete aeropuertos cancelaron su actividad.

El sismo según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos tuvo una profundidad de unos 100 km con epicentro cerca de San José del Palmar. No se emitió alerta de tsunami.

Cuáles aeropuertos cancelaron vuelos por el terremoto en Colombia

Según informó la Aeronáutica Civil, se presentaron afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago y Buenaventura.

«Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infrastructura», comunicaron.

Se sumó después el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali a las terminales aéreas que presentan afectaciones tras el #terremoto registrado esta mañana en Colombia.

#Sismo l Primer reporte oficial



Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago y Buenaventura.



Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infrastructura. — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) August 10, 2026



