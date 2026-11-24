Mario Schild

DNI 10.954.186

Quiero expresar mi profunda preocupación e indignación por el estado deplorable en el que se encuentra la ruta que une las ciudades de Zapala y San Martín de los Andes, uno de los corredores más transitados de nuestra provincia, especialmente durante la temporada turística.

Estamos a solo un mes del comienzo de las vacaciones y resulta indignante observar las condiciones en las que debemos circular. Baches, pozos, sectores deteriorados y condiciones que ponen en riesgo la seguridad de quienes transitan diariamente por esta ruta.

¿Cómo puede ser que vivamos en una de las provincias más ricas del país y tengamos rutas en semejante estado de abandono?

Neuquén es protagonista del desarrollo energético argentino. Desde Vaca Muerta se generan enormes riquezas, inversiones millonarias y recursos que contribuyen al crecimiento económico del país. Sin embargo, quienes vivimos en esta provincia seguimos transitando rutas que no ofrecen las condiciones de seguridad que merecemos.

Tenemos una provincia que genera riqueza para todo el país, pero no podemos garantizar algo tan básico como circular por rutas seguras.

Lo más preocupante es que no estamos hablando solamente de incomodidades para viajar. Estamos hablando de vidas humanas. De familias que salen de vacaciones, trabajadores que viajan diariamente, turistas que llegan a conocer nuestra hermosa provincia y personas que necesitan trasladarse por cuestiones de salud o trabajo.

En nuestras rutas ocurren accidentes y se pierden vidas.

¿Tenemos que esperar otra tragedia para que se tomen medidas concretas? ¿Cuántas vidas vale una ruta en condiciones?

Resulta contradictorio que promocionemos a Neuquén como un destino turístico de excelencia, con paisajes maravillosos y un enorme potencial económico, mientras los caminos que conducen a esos destinos presentan semejante deterioro.

Por eso, solicito a las autoridades responsables, tanto provinciales como nacionales, según corresponda, que intervengan de manera urgente, realicen las reparaciones necesarias y establezcan un plan serio de mantenimiento vial.

No queremos anuncios ni promesas. Queremos rutas transitables, seguras y en condiciones.

Los neuquinos merecemos que una parte de la riqueza que genera nuestra tierra se traduzca en obras que mejoren nuestra calidad de vida y protejan a nuestras familias.

Porque detrás de cada accidente hay una familia, una historia y, muchas veces, una pérdida irreparable.

Neuquén no puede seguir siendo una provincia rica con rutas pobres. La seguridad vial no es un lujo. Es una necesidad, una responsabilidad y una prioridad que no puede seguir esperando.