El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá este martes 24 de noviembre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre de 2026, un adelanto estadístico clave que completará el balance del tercer trimestre —cuyo informe completo del Producto Bruto Interno (PBI) se publicará recién a mediados de diciembre— y determinará si la economía argentina ingresó formalmente en una recesión técnica. El reporte oficial llega tras una semana de fuerte presión financiera para el equipo económico, en la cual el riesgo país superó los 1.000 puntos básicos —cerró este lunes en 1.035 unidades tras abrir en 1.070— y el dólar mayorista escaló hasta los $1.580.

Las estimaciones de las principales consultoras privadas coinciden en que una leve mejora mensual desestacionalizada en septiembre respecto de agosto no bastará para compensar la caída acumulada durante julio y agosto, ya que tras el resultado del octavo mes la economía necesitaba crecer más de 8% intermensual para evitar un tercer trimestre negativo.

Estos pronósticos se suman a los registros oficiales de agosto, cuando la actividad cayó un 1,7% interanual y subió apenas un 0,1% frente a julio —tras el desplome de entre 2,8% y 2,9% anotado en el séptimo mes del año, la mayor contracción mensual desde abril de 2020 y la más profunda desde 2004 al excluir la pandemia, la crisis de 2008 y las tensiones de 2018 y 2019, lo que dejó el nivel general un 4,5% por debajo del máximo de marzo—, con el indicador de tendencia-ciclo en cero por quinto mes consecutivo.

De ese modo, el crecimiento acumulado de los primeros ocho meses de 2026 quedó en un 1,2%, por debajo del 1,7% acumulado hasta julio y del 2,2% del primer semestre.

Qué es una recesión técnica y por qué se mide con dos trimestres consecutivos

En el análisis macroeconómico, se define como recesión técnica a la caída del nivel de actividad o del Producto Bruto Interno (PBI) durante dos trimestres consecutivos. Dado que en el segundo trimestre de 2026 el PBI argentino ya se contrajo un 0,6% desestacionalizado respecto del primero —luego de siete períodos consecutivos en alza que acumularon una suba del 8,8%, mientras en la comparación interanual avanzó un 2%, 0,2 puntos porcentuales menos que en el primer trimestre—, la confirmación de un resultado negativo entre julio y septiembre sellará el ingreso en esa fase.

Según recordó Infobae, el concepto se atribuye al economista Julius Shiskin, de la oficina de estadísticas laborales de Estados Unidos, quien presentó esta regla como una «pauta simplificada» en un artículo publicado en The New York Times en 1974.

Sin embargo, ese criterio no cuenta con el aval de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas de Estados Unidos (NBER), la entidad privada cuyo comité de ocho expertos determina oficialmente los ciclos económicos en ese país a partir de la identificación de picos y valles sobre múltiples variables, un proceso que puede demorar más de 20 meses.

En el plano local, el profesor emérito de la Universidad Nacional de Tucumán y especialista en ciclos económicos Juan Mario Jorrat sostuvo que la Argentina atraviesa una recesión desde marzo de 2025 sobre la base del índice ICA-Arg —elaborado por el Centro de Investigaciones del Ciclo Económico (Cicec) de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe—, serie que ubica el episodio actual como la novena recesión registrada por ese indicador.

Qué arrojó el último EMAE del Indec: caída interanual del 1,7% y 10 sectores en baja

De acuerdo con el informe técnico preliminar difundido por el Indec el 21 de octubre de 2026, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a agosto registró una caída interanual del 1,7% (-1,74% en el cálculo desagregado) respecto de igual mes de 2025. En la medición desestacionalizada, el indicador avanzó apenas un 0,1% frente a julio —mes en el que se había desplomado un 2,8%—, mientras que el componente tendencia-ciclo marcó una variación neutra del 0,0% por quinto período consecutivo y permaneció estancado en 154,3 puntos (base 2004=100).

En esa misma escala, el índice de la serie original se ubicó en 147,8 unidades (frente a 151,5 de julio y 150,4 de agosto de 2025) y el desestacionalizado alcanzó las 149,9 unidades. Con ese resultado, el acumulado de los primeros ocho meses de 2026 cerró un 1,2% por encima de igual lapso del año previo, tras una secuencia mensual desestacionalizada que combinó retrocesos en enero (-0,1%), febrero (-2,0%), abril (-1,4%), mayo (-0,6%) y julio (-2,8%) con mejoras en marzo (+2,7%), junio (+0,3%) y agosto (+0,1%).

En el desglose por sectores, solo cinco de los 15 sectores relevados exhibieron subas interanuales frente a agosto de 2025, liderados por tres bloques que aportaron en conjunto 0,6 puntos porcentuales (p.p.) al nivel general:

Explotación de minas y canteras: encabezó la expansión con un salto del 11,1% interanual y una incidencia positiva de 0,47 p.p..

encabezó la expansión con un salto del 11,1% interanual y una incidencia positiva de 0,47 p.p.. Electricidad, gas y agua: avanzó un 4,3% interanual y sumó 0,08 p.p..

avanzó un 4,3% interanual y sumó 0,08 p.p.. Hoteles y restaurantes: creció un 3,1% interanual con una incidencia de +0,05 p.p..

creció un 3,1% interanual con una incidencia de +0,05 p.p.. Servicios sociales y de salud: subió un 0,6% interanual y aportó 0,02 p.p..

subió un 0,6% interanual y aportó 0,02 p.p.. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: aumentó un 0,4% interanual con una incidencia de +0,05 p.p..

En contrapartida, 10 ramas de actividad anotaron retrocesos frente al mismo mes del año anterior, donde la industria y el comercio concentraron el mayor impacto negativo al restar en conjunto 0,9 p.p. al índice general:

Pesca: sufrió la contracción porcentual más profunda, con una baja del 15,7% interanual y una incidencia de -0,09 p.p..

sufrió la contracción porcentual más profunda, con una baja del 15,7% interanual y una incidencia de -0,09 p.p.. Intermediación financiera: retrocedió un 3,8% interanual y restó 0,16 p.p..

retrocedió un 3,8% interanual y restó 0,16 p.p.. Comercio mayorista, minorista y reparaciones: cayó un 3,5% interanual con una incidencia negativa de 0,44 p.p..

cayó un 3,5% interanual con una incidencia negativa de 0,44 p.p.. Industria manufacturera: bajó un 3,2% interanual y tuvo la mayor incidencia sectorial negativa con -0,50 p.p..

bajó un 3,2% interanual y tuvo la mayor incidencia sectorial negativa con -0,50 p.p.. Transporte y comunicaciones: se contrajo un 2,9% interanual y restó 0,22 p.p..

se contrajo un 2,9% interanual y restó 0,22 p.p.. Construcción: disminuyó un 2,5% interanual con una incidencia de -0,07 p.p..

disminuyó un 2,5% interanual con una incidencia de -0,07 p.p.. Administración pública y defensa: cedió un 1,6% interanual y restó 0,08 p.p..

cedió un 1,6% interanual y restó 0,08 p.p.. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: bajó un 1,0% interanual con una incidencia de -0,04 p.p..

bajó un 1,0% interanual con una incidencia de -0,04 p.p.. Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: retrocedió un 0,6% interanual y restó 0,01 p.p..

retrocedió un 0,6% interanual y restó 0,01 p.p.. Enseñanza: cayó un 0,3% interanual con una incidencia de -0,01 p.p..

cayó un 0,3% interanual con una incidencia de -0,01 p.p.. Impuestos netos de subsidios: registraron además una baja del 4,2% interanual y restaron 0,78 p.p. al nivel general.

Las proyecciones privadas para septiembre y el recorte de expectativas para 2026

La firma Equilibra, donde el economista Gonzalo Carrera ya había advertido tras el dato de julio que el escenario «complejiza el panorama», calculó un repunte del 0,5% mensual sin estacionalidad para septiembre, pero proyectó un retroceso interanual del 1% frente a septiembre de 2025 y una contracción del 2,6% en el tercer trimestre en comparación con el segundo.

En la misma dirección, el Índice General de Actividad (IGA) de Orlando J. Ferreres & Asociados estimó un avance mensual del 0,1% y una merma interanual del 0,8%, con una caída trimestral del 1,2%, al tiempo que concluyó: «Pensando en los próximos meses, el deterioro de las perspectivas nos hace considerar que la recuperación de la actividad puede demorarse y ralentizarse«. Además, ese estudio alertó que la inversión se desplomó un 5,2% en septiembre y acumuló una baja del 7,6% en nueve meses, hasta ubicarse en US$ 8.540 millones.

Con ese escenario, la consultora Analytica, dirigida por Claudio Caprarulo, calculó para septiembre una suba mensual del 1% y una baja interanual del 1,2%, y recortó su previsión de expansión anual por debajo del 1%. «Revisamos a la baja después del dato del EMAE de julio porque fue peor a lo esperado, tenemos un crecimiento marginal proyectado para este año, debajo del 1%. Esperamos una leve recuperación en el cuarto trimestre; de no producirse, el PBI marcará una contracción respecto a 2025«, advirtió Caprarulo.

El freno observado en el tercer trimestre también motivó un recorte generalizado en las expectativas de crecimiento para todo 2026. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central (BCRA), las consultoras redujeron su estimación anual desde el 3,2% proyectado en enero —y el 3,5% de las primeras mediciones— hasta el 2,1%, luego al 1,5% y finalmente al 0,7% en octubre, una poda de 2,5 puntos porcentuales que deja el pronóstico muy lejos del 5% contemplado en el Presupuesto oficial.

En sintonía, The Economist Intelligence Unit recortó su cálculo al 0,5%, mientras que el banco BTG Pactual situó la expansión por debajo del 1%, señaló que «el resultado de agosto fue decepcionante, con una recuperación de apenas el 0,1%» y concluyó: «La actividad económica atravesó un invierno difícil en Argentina. El segundo y el tercer trimestre registrarán caídas consecutivas, lo que significa que Argentina habrá entrado técnicamente en recesión». Aunque la entidad reconoció señales incipientes como la reactivación del crédito en octubre, aclaró que no resultan suficientes para impulsar una expansión mayor.

En esa misma dirección, el banco estadounidense J.P. Morgan había recortado a finales de septiembre su estimación de crecimiento para 2026 del 2,7% al 1,5% —la mitad del 3% que esperaba el Gobierno, apenas días después de haber vaticinado que el país alcanzaría la calificación de investment grade si Javier Milei lograba la reelección en 2027— y proyectó una contracción anualizada del 4% para el tercer trimestre.

El reporte de los analistas Lucila Barbeito y Diego Pereira vinculó la parálisis de julio con un día hábil menos por el feriado del Día de la Independencia, la reducción de horas trabajadas por los partidos del Mundial, cortes de gas y condiciones climáticas severas, además de alertar por una política monetaria y fiscal restrictiva, el retroceso del empleo urbano (-1,1% interanual tras cinco meses en baja), el freno del crédito por el alza de la morosidad, un salto de la pobreza al 32,3% en el primer trimestre —con una canasta básica que subió 19,6% frente al 11,5% de los ingresos— y un riesgo país -en su momento- por encima de los 600 puntos (609 unidades, con un repunte del 19,8% en septiembre).

Para 2027, J.P. Morgan estimó un avance del PBI del 2,5%, pero fuertemente desigual: las exportaciones crecerían un 11% y el consumo privado apenas un 0,4%, casi diez veces menos que el 3,4% previsto en el Presupuesto.

Las advertencias del sector privado abarcaron a todo el abanico de consultoras locales. Desde Aldazabal y Cía., el economista senior Ammiel Pardo anticipó en Bloomberg Línea una contracción trimestral, mantuvo su proyección anual en torno al 1% y remarcó que, pese a mejoras puntuales en despachos de cemento y patentamientos de autos y motos, «los datos de actividad continúan reflejando una economía que aún se encuentra lejos de consolidar una senda de crecimiento sostenido», con impulsos acotados para el cuarto trimestre por la mayor demanda estacional de pesos y una recuperación del salario real en un contexto de menor inflación.

A su turno, Gabriel Caamaño (Outlier) recortó su cálculo anual al 1,9% y reclamó eliminar topes paritarios y bajar encajes bancarios para reactivar el mercado interno; Miguel Kiguel (Econviews) ubicó el crecimiento cerca del 1% y afirmó que «es casi un hecho que el tercer trimestre va a cerrar en recesión»; Federico González Rouco (Empiria) calculó tras julio que se requería un alza acumulada del 6% entre agosto y septiembre para evitar la caída trimestral; Federico Filippini (Adcap) estimó necesarios avances consecutivos del 3% mensual; Diego Piccardo (Fundación Libertad y Progreso) calificó una salida rápida como «posible, pero poco probable»; LCG observó «una economía moviéndose tibiamente, sin drivers claros que empujen un crecimiento más robusto para el corto plazo»; y Santiago Casas (EcoAnalytics) atribuyó la debilidad de la demanda interna a una política monetaria sin ancla nominal clara y tasas activas elevadas que paralizan el crédito, diagnóstico compartido por PXQ.

Radiografía sectorial: el contraste entre el agro, la energía y el mercado interno

Los indicadores por rama de actividad exponen una marcada heterogeneidad entre los rubros orientados al mercado externo y los vinculados al consumo doméstico. Mientras la minería y los hidrocarburos lideran la expansión —en agosto «minas y canteras» creció un 11,1% interanual—, las actividades intensivas en empleo acumulan caídas persistentes: en agosto la industria manufacturera retrocedió un 3,2% interanual, la construcción cedió un 2,5% y el comercio bajó un 3,5%, mientras que en julio J.P. Morgan había calculado bajas desestacionalizadas del 3,6%, 4% y 5,5% para esos mismos tres bloques, respectivamente.

En septiembre, según recopiló Bloomberg Linea, los números sectoriales mostraron señales mixtas y selectivas. Los despachos de cemento treparon a 959.727 toneladas —su nivel más alto del año, con un salto del 18% mensual y del 4,5% interanual—, pero el índice total de materiales para la construcción cayó un 0,65% contra agosto y un 2,9% frente a septiembre de 2025. En la industria automotriz se produjeron 39.747 vehículos (+0,9% mensual y -15,6% interanual), se exportaron 28.213 unidades (+14,7% mensual y +6,8% interanual) y las ventas a concesionarios subieron un 10,6% frente a agosto, aunque se desplomaron un 20,4% interanual, en paralelo a un retroceso del 3,3% interanual en la industria metalúrgica, que tocó un piso histórico.

El último Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco Central profundizó esa brecha dentro de la industria al detallar que las ramas competitivas y orientadas a exportar crecieron un 3,2% interanual en agosto y alcanzaron niveles récord —con destaque para la molienda de oleaginosas, los refinados del petróleo y los productos farmacéuticos—, mientras un tercer grupo integrado por productos químicos e insumos intermedios revirtió las contracciones de 2024 y 2025 para crecer un 4,8% interanual en 2026.

En el extremo opuesto, las ramas con mayor dependencia de la protección comercial —como equipos de informática, textiles, electrodomésticos y calzado— sufrieron un derrumbe del 9% interanual.

Como respaldo a las expectativas de mejora hacia el cierre del año por parte del Gobierno, el informe de la consultora Scentia mostró que el consumo masivo registró en octubre su primera variación interanual positiva de 2026, con una suba del 0,9% frente a octubre de 2025 y un salto del 6,2% respecto de septiembre, tras nueve meses seguidos en baja, aunque el acumulado de los primeros diez meses aún marca un retroceso del 2,3%. Dentro de ese relevamiento, el comercio electrónico lideró con un avance interanual del 33,2% (+35% acumulado), seguido por las farmacias con un 3,2% (+1,2% acumulado) y los kioscos y comercios tradicionales con un 1,6% (-2% acumulado), mientras que los supermercados de cadena cedieron un 0,3% interanual (+9,5% mensual y -3,5% acumulado), los autoservicios independientes bajaron un 0,4% (+8,9% mensual y -2,9% acumulado) y los mayoristas cayeron un 6,4% frente al año pasado (+8,9% mensual y -3,5% acumulado).

La postura de Caputo y Milei, el diagnóstico del BCRA y el plan del FMI

En la antesala de la publicación del Indec, el ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que no llegaron los «mejores 18 meses» que esperaba el Gobierno, fenómeno que atribuyó al conflicto bélico en Medio Oriente y al temor de los mercados ante un eventual retorno del kirchnerismo.

De todos modos, el titular del Palacio de Hacienda defendió el programa oficial, afirmó que la actividad comenzó a recuperarse desde agosto y sostuvo: «Esperamos ahora un fin de año con una continuidad con la tendencia que estamos viendo ahora». Previamente, durante su participación en el Argentina Week en París a principios de octubre, Caputo había negado que exista una recesión («No estamos en recesión, estamos creciendo menos que antes por los shocks externos y un poco también por la política«), resaltó que la serie tendencia-ciclo acumulaba 29 meses en alza con un ritmo del 0,2% mensual y apostó a la reactivación de la obra pública vial —con el inicio de 9.000 kilómetros de concesiones— y del crédito hipotecario y de consumo.

En la misma línea política, el presidente Javier Milei viene rechazando de plano los pronósticos recesivos de bancos y consultoras, cuestionó las mediciones desestacionalizadas frente a una economía en transformación estructural («los indicadores están arrojando cualquier cosa») y garantizó que su gestión alcanzará cuatro años consecutivos de expansión, con una meta de crecimiento cercana al 3% anual para 2026 y un ritmo similar en 2027: «No vemos ningún problema con el crecimiento».

Desde el plano técnico oficial, el Banco Central liderado por Santiago Bausili y Vladimir Werning reconoció en su IPOM del tercer trimestre que la actividad se contrajo entre julio y septiembre por un contexto internacional adverso —marcado por la suba de la inflación global, el menor crecimiento de los socios comerciales de la Argentina y el endurecimiento del financiamiento externo—, la normalización del agro tras cosechas récord de trigo, maíz y girasol, y «factores transitorios» ocurridos en julio, como los cortes en el suministro de gas a industrias por la mayor demanda residencial invernal y las intensas lluvias y nevadas.

Según la entidad, la economía se estabilizó en agosto y dejó un arrastre positivo en septiembre, por lo que proyectó un «aumento significativo» del PBI en el cuarto trimestre impulsado por las exportaciones, aunque advirtió por riesgos geopolíticos y financieros de corto plazo y por una excepcional reducción de días hábiles en noviembre que podría incidir sobre los indicadores mensuales.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de su vocera Julie Kozack, instó a fines de octubre a «mantener el rumbo con políticas sólidas, reformas que respalden la inversión y el financiamiento» y a reforzar la compra de reservas netas internacionales. En esa instancia, el organismo acordó con el Gobierno cuatro ejes estructurales para dinamizar la actividad: profundizar los mercados de capitales e hipotecarios mediante los fondos del FGS —que apenas movilizan unos 30.000 créditos—, aumentar la flexibilidad laboral a través del FAL —cuya implementación quedó postergada hasta 2027—, impulsar concesiones de infraestructura ya adjudicadas y facilitar la ejecución de inversiones aprobadas en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).