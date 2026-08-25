The New York Times analizó el potencial de Vaca Muerta y preguntó: «¿Puede el Texas argentino salvar la economía del país?»

El medio estadounidense The New York Times elaboró un extenso artículo que tuvo como protagonista al desarrollo de Vaca Muerta en Argentina. Centrado en las expectativas por la capacidad del sector energético para impulsar la economía nacional, también tuvo como ejes principales el paralelismo con el agro, el crecimiento poblacional en la región y los desafíos que plantea la actividad petrolera.

La nota, firmada por Emma Bubola y Sarah Pabst, se tituló «¿Puede el Texas argentino salvar la economía del país?», en referencia a la industria hidrocarburífera en ese estado norteamericano, donde se encuentra la mayor parte de la Cuenca Permian, motor principal del shale oil a nivel mundial.

El diario recordó cuando el presidente de la Nación, Javier Milei, calificó a la formación no convencional como una «panacea» para el futuro de Argentina, con el potencial de resolver la inestabilidad económica mediante la masiva llegada de dólares a partir de las exportaciones de petróleo y gas.

Esa premisa se basa en resultados concretos, considerando que este año el petróleo crudo superó a la harina de soja como principal producto de exportación por primera vez en la historia del país. Por este motivo, el medio comentó que «muchos en el sector petrolero» invocan la promesa de un segundo auge, similar al agrícola ocurrido hace más de un siglo y que posicionó a Argentina dentro de los países más ricos del mundo en aquel entonces.

Tomando ese paralelismo con el sector agrícola, la nota enunció que en el norte patagónico emerge «una nueva visión del país», siendo una imagen distinta a la de las «fértiles tierras de cultivo y sus gauchos», que durante mucho tiempo habían definido a la nación.

En este contexto, rescatan la valoración del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quién destacó que la cuenca es «la gran oportunidad que tiene la Argentina para prosperar». En la misma línea, The New York Times describió a la provincia patagónica como el lugar «donde se encuentra la zona rica en esquisto bituminoso a la que muchos se refieren como el Texas argentino».

Respecto al posicionamiento de Vaca Muerta a nivel global, el artículo mencionó que alberga las cuartas mayores reservas de shale oil y las segundas mayores de shale gas, aunque ese dato ya era conocido hace décadas. Lo que cambió en los últimos años fue que el país consiguió la inversión y tecnología avanzada necesarias para poder comenzar con la extracción a gran escala.

«En los últimos 10 años, Vaca Muerta contribuyó a transformar el déficit energético multimillonario de la Argentina en un superávit», señaló el informe, que además proyectó mayores beneficios en el futuro, principalmente debido a que las crisis mundiales —como la guerra entre Estados Unidos e Irán— aumentaron el interés en aquellos mercados situados en regiones estables y libres de conflictos.

Retomando el valor que le da Milei a la formación, se recordó que el presidente realizó durante su gestión medidas que buscaron impulsar el sector energético a través de importantes exenciones fiscales a la inversión y la facilitación de la exportación de combustible. «Si bien gobiernos argentinos anteriores sentaron las bases en Vaca Muerta, la administración libertaria ahora está en condiciones de cosechar los frutos de su trabajo», se comentó.

Los desafíos de Vaca Muerta

Más allá de su potencial, el medio advirtió que «muchos cuestionan» si Vaca Muerta puede realmente impulsar el renacimiento de la economía argentina, frenada en las últimas décadas por la inflación y las crisis cambiarias. Además, indicó que varias empresas están cerrando debido a las medidas de austeridad llevadas a cabo por el gobierno actual, mientras que la reducción de barreras comerciales abrió una competencia más barata para las empresas locales.

En ese sentido, se resaltó que los sectores económicos que más crecen con el gobierno actual —energía y minería— crean relativamente pocos puestos de trabajo, mientras los que requieren mucha mano de obra, como la manufactura o el comercio minorista, «están sufriendo».

Añelo fue uno de los protagonistas de la nota realizada por el diario norteamericano: a partir del desarrollo de Vaca Muerta, el pueblo cercano a las reservas hidrocarburíferas se consolidó como «la capital del petróleo» en el país. Por otra parte, eso también conlleva a que varias familias migren a la localidad en búsqueda de un futuro más próspero.

«No hay tanto trabajo para todos», dijo el intendente Fernando Banderet el mes pasado durante un programa radial, frase que destacó el medio para resumir el desafío que atraviesa Añelo en la actualidad. En los últimos dos años su población se duplicó, llegando a más de 12.000 habitantes.

Por otra parte, las altas expectativas impulsadas por el auge petrolero se perciben en toda la provincia de Neuquén: la proliferación de hoteles, complejos residenciales y centros comerciales son un ejemplo visual del impulso de la actividad en la economía regional.

Como reflejo de la intención de que el sector siga creciendo, también se mencionó la creación del Instituto Vaca Muerta (IVM), patrocinado por YPF y otras compañías con el objetivo de formar de manera gratuita a futuros profesionales para la industria energética.

Sin embargo, The New York Times señaló que «la desigualdad es evidente en Neuquén», y que muchas personas que trabajan fuera de la industria energética —como docentes o empleados municipales— no pueden permitirse un nivel de vida básico debido al alto costo de la vivienda.

Por último, mencionó la oposición de comunidades mapuches respecto a la actividad, ya que «mantienen vínculos muy profundos con la tierra donde se realizan estas operaciones». El diario señaló que «protestan contra las llamaradas de gas contaminantes, afirman que los residuos químicos de las plantas a menudo se gestionan de forma inadecuada y advierten que el consumo de agua de la industria amenaza con agotar los ríos que ya sufren los efectos del cambio climático».