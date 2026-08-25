Cómo vive el huillín, el animal más esquivo de los lagos de Chubut

huillín, el mamífero que reapareció en un área de la Patagonia. Foto: Presidencia.

Los nuevos indicios e la presencia de huillín, un mamífero acuático encendió las esperanzas de los conservacionistas en Chubut. Fue un hallazgo científico de equipos del Cuerpo de Guardaparques y del área de Conservación del Parque Nacional Los Alerces. Es una especie que se consideraba prácticamente extinta en esa zona. Cuáles son los hábitos de este animal.

La novedad sobre su presencia ocurrió en el sector del río Grande, en la franja sur del área protegida.

Cómo vive el huillín, el mamífero que reapareció

Según comunicaron desde el Sistema de Información de Biodiversidad (SIB), que pertenece a la Administración de Parques Nacionales el huillín es una especie que vive en ríos, lagos y lagunas, con abundante cobertura vegetal en las orillas.

Sobre sus costumbres, es un mamífero solitario y básicamente nocturno. «De día descansa en cuevas, cavidades entre las rocas o huecos de árboles. Tiene madrigueras con múltiples entradas por tierra, pero nunca bajo el agua, que generalmente se encuentran cerca de la orilla, aunque pueden estar hasta 50 metros de la costa», describieron,

Ampliaron que su área de acción es muy amplia, pudiendo recorrer unos 5 kilómetros en un día.

De qué se alimenta el huillín, la joya que reapareció en la Patagonia

El huillín es un mamífero que básicamente se alimenta de peces y crustáceos, aunque también puede consumir moluscos, aves y algunos frutos.

Sobre su reproducción, se conoce que loos partos ocurren en las mismas cuevas o madrigueras que usa durante el día para descansar. Generalmente nacen entre 2 y 4 crías.