Se equivoca Victoria Villarruel

Dr. José Pepe Brunetta

Sr. director

Es raro que siendo Victoria Villarruel tan inteligente no se dé cuenta de algunas cosas. Varias mujeres la están atacando e incluso el presidente Javier Milei por influencias de su hermana.

Victoria se equivoca en seguir mostrándose, en forma natural, tal cual es: hermosa, elegante, fina e inteligente.

Los seres humanos, sobre todo las mujeres según mi experiencia dada mi avanzada edad, critican y atacan a aquellos que son superiores a ellos.

Lo hacen por envidia, resentimiento (que es uno de los defectos peores que tiene el ser humano dado que perjudica primero al resentido y luego a los que lo rodean).

Ergo, Victoria no te “enpilches” tanto, no te produzcas, muéstrate un poco tonta y te aseguro que Karina, Patricia y la “Limones” (como le llamas tu) no se van a ocupar de ti.

Saludos cordiales