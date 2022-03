Sin guardia pediátrica en Roca

El sábado 5 de marzo, pasadas las 22 horas, mi madre y yo nos fuimos a la guardia del Hospital Francisco López Lima, junto con mi sobrino Román Nicolás Ramírez, de 11 años. Nos dirigimos al nosocomio porque Román tenía un dolor agudo en el abdomen, vómitos y fiebre.



Anteriormente habíamos intentado ingresar a la Clínica Roca y al Sanatorio Juan XXIII, pero nos decían que no hay guardia pediátrica, que debíamos dirigirnos al Hospital.



Al momento de registrarnos comenzó la odisea. Nos encontramos con una guardia atestada de personas, unos a la espera de ser atendidas por un médico, otros necesitaban un pediatra, etc.



Madres con bebés en brazos, un joven que decía que desde las 17 se encontraba esperando y suplicaba que por favor que lo atendieran.



Una mujer con un niño que tenía un clavo en el pie, esperando a ser atendido desde hacia horas… esa mamá cuando hablamos quería que una enfermera le colocara la vacuna antitetánica, pero nunca llegó una respuesta.



Un hombre en estado de ebriedad increpaba a las personas porque quería dormir en el banco, molestaba e insultaba.



Hubo desidia, falta de interés, abandono de persona, falta de respeto; fundamentalmente por que no tiene presencia el recurso humano, tanto médicos como personal administrativo. Había un solo enfermero, que muy por lo bajo llamaba a personas de una lista. Algunos, cansados, ya se habían ido a sus casas.



Me gustaría que el personal del Hospital pudiera contener a las personas enfermas, hablar, tomar notas, explicar que la guardia está saturada, que tengamos paciencia, tranquilizar a los pacientes.

Cerca de las 4 de la madrugada decidimos irnos del Hospital, tristes, con impotencia, sin haber encontrado una solución y Román no fue atendido.



Junté fuerzas y resolví llamar al celular personal al Dr. Pomar Pable. En la mañana del domingo, a las 09:30 en el Sanatorio Juan XXIll el doctor revisó a mí sobrino, luego decide indicar estudios y laboratorios. Se definió internar al pequeño: sospecha de apendicitis, a las 17 del domingo deciden operarlo.



Me imagino aquellos que no tienen recursos. Si el Hospital no cuenta con un pediatra ¿Qué harán con sus hijos?



Los niños tienen derechos y debemos hacerlos cumplir. Igual aclaro que la intención de esta carta es sumar, que alguien busque una salida para que la guardia sea efectiva.



Agradecida.



Eliana Rubio

DNI 30.896.844

Roca