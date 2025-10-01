Sobre el narco crimen de tres adolescentes

Dr. Héctor Luis Manchini, DNI 7.779.947

Abogado – Ex Juez

ZAPALA

Un folleto distribuido por la municipalidad de Morón generó una fuerte polémica por la difusión de una campaña llevada adelante por la dirección de políticas para juventudes.

En el mismo se consignaba: «Acordate de estos consejos. El porro conseguilo de fuentes confiables», «Con la cocaína y las pastillas andá de a poco y despacio. Tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo», «Si te detienen, tenés derecho a un abogado».

No se necesita ser un especialista para afirmar que el folleto en cuestión que se entregaba indiscriminadamente era una manera ladina de alentar e introducir perversamente a los niños y jóvenes en el consumo de drogas como la marihuana, la cocaína, pastillas estimulantes y todo tipo de estupefacientes.

Todos sabemos que el alcohol, la cocaína, la heroína son drogas que dañan gravemente al cuerpo del consumidor hasta llegar incluso a la muerte.

En este punto recuerdo el reportaje que Maradona dio el 27/01/2017 a la cadena italiana de Mediaset Canale 5, donde dice: «La primera vez que consumí drogas fue en los años 80, durante la etapa de jugador en el Barcelona, tenía 24 años cuando consumí drogas por primera vez. Ha sido el error más grande de mi vida», se confiesa Maradona hoy de 56 años en la entrevista, en ella asegura que lleva más de 13 años sin consumir y afirma sentirse afortunado por poder hablar de esto, «si hubiera seguido de esa forma ahora, a esta edad ya habría muerto. La droga es el problema más grande, la droga mata» (ver www.derechodelavictima.com.ar).

Tan cierta la afirmación de Maradona como desafortunada la publicidad que enseña la mejor forma de consumir drogas.

Tanto es así que en la semana que va del 19 al 23 de septiembre de 2025, 3 adolescentes engañadas por una banda narco asentada en el AMBA torturó, asesinó y difundió en vivo por una red social la muerte brutal concretada en Florencio Varela que tuvo los perfiles más sádicos que se pueda imaginar.

La pobreza se constituyó en una realidad que las fueron alejando rápidamente de sueños y deseos como así también la desidia de los funcionarios, las fuerzas de seguridad y la justicia tan ausente en los barrios pobres, culmina normalmente con secuestros, torturas y muerte tal como sucedió con las jóvenes vidas de Brenda, Morena y Lara.

Atentamente