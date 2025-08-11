Soy un antihéroe

Soy, como te diría? Soy un anti héroe

Aquél que ha perdido lo que nunca tuvo

ni le pertenece.

Un ángel caído, perdido en un mundo

que no me merece.

Soy el que ha perdido todas las batallas

Soy el faro hundido, detrás de las olas

de un mar agerrido.

Yo vine del cielo, en tiempos dorados

de luz y de fuego.

Solo la pasión de vivir lo nuevo

hizo que perdiera en tantos intentos.

Como un anti héroe, perdiendo en la vida

Un ángel caído de su mundo, el cielo

Un hijo del Reino, en tiempos dorados

de luz y de fuego.

Roberto Savasta

DNI 14251572

Bariloche.