Soy un antihéroe
Soy, como te diría? Soy un anti héroe
Aquél que ha perdido lo que nunca tuvo
ni le pertenece.
Un ángel caído, perdido en un mundo
que no me merece.
Soy el que ha perdido todas las batallas
Soy el faro hundido, detrás de las olas
de un mar agerrido.
Yo vine del cielo, en tiempos dorados
de luz y de fuego.
Solo la pasión de vivir lo nuevo
hizo que perdiera en tantos intentos.
Como un anti héroe, perdiendo en la vida
Un ángel caído de su mundo, el cielo
Un hijo del Reino, en tiempos dorados
de luz y de fuego.
Roberto Savasta
DNI 14251572
Bariloche.
Comentarios