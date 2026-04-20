Karting con caja en El Anfiteatro de Oro: Datri, Scalora, Reyes y Martínez marcaron la diferencia

Se corrió en Fernández Oro la segunda fecha de la temporada 2026 del karting con caja y cuatro pilotos sellaron dobletes: Bautista Datri (Senior), Liam Scalora (Pre Junior), Simón Reyes (Escuela) y Laureano Martínez (Junior). La actividad se cumplió en El Anfiteatro y también vencieron Oscar Rebolledo (Máster), Martín Scalora (Kayak 250) e Ivo Magnani (Varilleros).

En la flamante Kayak 250 el triunfo fue para Scalora. Luego de la pole position establecida por Martín Colangelo, Martín Petto se quedó con la serie y la pre-final. Sin embargo, la final fue para Scalora, que largó segundo y logró imponerse por amplio margen a Valentín Santos Vega y Colangelo. Por su parte, Petto, que había ganado la primera fecha, tuvo un cierre para el olvido y terminó sexto. Para Scalora fue el primer triunfo de la temporada.

Dobletes de Martínez y Datri

Con una producción de menor a mayor, Laureano Martínez volvió a festejar en la Junior. Hasta la serie, todo había sido para Bautista Cruces. La pre-final fue de Santino Romani y la final para Martínez, que largó tercero. Atrás de él llegaron Francisco López y Valentino Durán. Martínez ya había ganado en la primera fecha y es una revelaciones del inicio del certamen.

Otro que vive un gran momento es Datri, dominador absoluto de la Senior desde la serie. Tomás Baeza había hecho la pole position, pero un par de desperfectos lo relegaron en la serie. A partir de allí, todo fue de Datri, que en la mejor carrera de la jornada le ganó por poco más de medio segundo a Joaquín Vera. Lejos de ellos terminó Baeza (a 8s027). Segunda victoria del año para una de las grandes promesas de la divisional.

Magnani volvió a la victoria

El que volvió al triunfo fue Ivo Magnani, que no ganaba en la Varilleros desde el 19 de mayo de 2024. Para cortar la racha, irrumpió en la final para dejar atrás a Facundo Hernández y a Javier Bergondi. Antes de la final, Lucas López había dominado tanto la clasificación, como la serie y la pre-final. El propio López había ganado en la primera fecha y ahora se sumó al listado Magnani.

En la Máster, la definición llegó minutos después de finalizada la carrera. En la pista, había ganado Hormazábal. Pero fue recargado por falsa largada y la victoria la heredó el campeón vigente, Oscar Rebolledo. Hormazábal finalmente quedó segundo y tercero fue Mariano Montenegro, quien selló un gran fin de semana. Alejandro Carrasco había dominado la clasificación, la serie y la prefinal, pero terminó abandonando en la final. El campeón Rebolledo volvió al triunfo y ahora va por la defensa del título.

Rebolledo, el campeon que cantó victoria en el trazado de Oro. (Prensa KCC)

Por último, en la Pre Junior se impuso Liam Scalora, quien se subió al podio con Ciro Romero y el piloto de San Patricio del Chañar, Franco Vargas. En la Escuela, dominó todo Simón Reyes y en el podio lo acompañaron Emma Moretti y Valentino Durán.

Un total de 70 kartings participaron de las finales, lo que representa un buen número teniendo en cuenta que no fueron de la partida los pilotos de la categoría Internacional, que no tuvo actividad. La tercera fecha se disputará entre el 16 y el 17 de mayo.