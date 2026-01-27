ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Cartas

“Tour de la Gratitud” frente a las cenizas

Carta de Lector

Por Carta de lector

Alvaro Vicente López
DNI 26.349.228

Mientras el presidente recorre las provincias como un ciclista del Tour de France —visitando Córdoba y Mar del Plata para agradecer a sus votantes—, la realidad en el sur es drásticamente distinta.
En Cholila, más de 500 brigadistas arriesgan la vida entre llamas y un calor sofocante, dándolo todo para frenar incendios forestales voraces.

Chubut arde bajo los efectos de un cambio climático advertido hace más de 30 años, ante el cual los modelos políticos y económicos han hecho oídos sordos.
Es un “Tour de la Gratitud” para quienes sostienen un modelo que niega la crisis ambiental, prioriza la explotación de recursos y erosiona el poder adquisitivo.

Ni este modelo ni los anteriores son suficientes: la prioridad absoluta debe ser el medio ambiente, o lo poco que aún queda de él.


Temas

Incendios forestales

Alvaro Vicente López
DNI 26.349.228

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios