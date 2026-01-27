“Tour de la Gratitud” frente a las cenizas

Alvaro Vicente López

DNI 26.349.228

Mientras el presidente recorre las provincias como un ciclista del Tour de France —visitando Córdoba y Mar del Plata para agradecer a sus votantes—, la realidad en el sur es drásticamente distinta.

En Cholila, más de 500 brigadistas arriesgan la vida entre llamas y un calor sofocante, dándolo todo para frenar incendios forestales voraces.

Chubut arde bajo los efectos de un cambio climático advertido hace más de 30 años, ante el cual los modelos políticos y económicos han hecho oídos sordos.

Es un “Tour de la Gratitud” para quienes sostienen un modelo que niega la crisis ambiental, prioriza la explotación de recursos y erosiona el poder adquisitivo.

Ni este modelo ni los anteriores son suficientes: la prioridad absoluta debe ser el medio ambiente, o lo poco que aún queda de él.