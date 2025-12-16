Travesía solidaria

Soy Claudio Ibarra y tengo discapacidad motriz. Quiero contarles algo muy importante para mí y pedirles, de corazón, que me ayuden a difundirlo. No busco dinero, solo que mi historia llegue a más personas.

En enero de 2026 voy a caminar con mis muletas y también usaré mi silla de ruedas, recorriendo 400 km desde Neuquén hasta Esquel.

Es un desafío enorme, pero hay dos motivos que me dan fuerzas para poder hacerlo:

1. Viajar a España para recibir un tratamiento médico en la Clínica Elgeadi, en Madrid, y tener la esperanza de volver a caminar sin ayuda de muletas o silla de ruedas.

2. Cumplir el sueño de mi hija, que en julio de 2026 cumple 15 años. Ella no quiere fiesta ni regalos; lo único que desea es que yo pueda caminar sin ayuda de muletas o silla de ruedas. En secreto, quiero que me acompañe a Madrid y podamos visitar Parque Warner, algo que siempre soñó.

Hago esto para mostrarle a mi hija -y a quien pueda verlo- que aunque la vida nos ponga obstáculos, se puede luchar por lo que uno ama. Esta travesía es un mensaje de esperanza y fuerza.



Claudio Ibarra.

DNI 2.8326.495