Cartas

Trump, el soberbio amigo de Milei

Juan Carlos Malgesini DNI 4.673.429

PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE

Desde su amistad y negocios inmobiliarios con Mauricio Macri -antes que se metiera en el bolsillo a Javier Milei- el presidente de EE.UU. Donald Trump nunca me inspiró el menor respeto, con solo verle la cara de soberbio arrogante y provocador.

Hoy está siendo expuesto ante el mundo por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de EE.UU. por intermedio de los más importantes medios televisivos, como le estaría pasando a Milei si tuviéramos una justicia activa en la Argentina.

¿Cuántos escándalos más vamos a tolerar?, ¿por qué no tenemos representantes dignos en el Congreso ni jueces fidedignos que -como en EE.UU.- hagan valer sus responsabilidades?

Aquí cualquier ministro como Luis Caputo maneja el Ejecutivo con la hermana del presidente. No puede ser que nos ocurran tantas desgracias juntas y Trump antes de irse le mande 40 mil millones más de préstamos indebidos para que los dilapide este gobierno.


Donald Trump

