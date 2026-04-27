El dólar pegó un salto y arrancó la semana por encima de los $1.400: registró su mayor avance desde marzo

El mercado cambiario argentino inició una nueva semana con una corrección al alza. El dólar oficial mayorista extendió su rebote y avanzó $17,50 (+1,3%), cerrando la rueda en los $1.417 para la venta. Se trata de su mayor salto diario registrado desde el 3 de marzo.

A pesar de este incremento, los operadores aseguran que la plaza financiera continúa en un marco de absoluta calma. El precio de la divisa se mantiene considerablemente alejado del techo del esquema de bandas cambiarias fijado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), actualmente ubicado en los $1.691,90. La distancia entre el valor de cierre y este tope de intervención se sostiene en torno al 19,5%.

Según precisó Ámbito Financiero, si bien durante abril el mayorista registra un leve avance de $10 (+0,7%), en el acumulado desde el inicio de 2026 la cotización refleja una baja de $63, lo que equivale a una caída del 4,3%, contra una inflación del 10%. En términos reales, el tipo de cambio se mueve en niveles comparables a los del segundo trimestre de 2025.

Cómo cerró el dólar blue, tarjeta, MEP y CCL

En las pizarras del Banco Nación, el dólar cerró a $1.440 para la venta, llevando el valor del dólar tarjeta a los $1.872.

Por su parte, el promedio minorista relevado por la autoridad monetaria entre las distintas entidades financieras del país se ubicó en $1.440,61.

Por el lado de las cotizaciones bursátiles, el dólar MEP finalizó la rueda en $1.455,32, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se acomodó en los $1.517,05. En el circuito informal, el dólar blue cerró la jornada a $1.425 para la venta.

Los motivos que sostienen la «paz cambiaria»

Fuentes del mercado financiero explicaron a Ámbito que uno de los motores centrales de esta estabilidad sigue siendo la inyección de dólares proveniente de la cosecha gruesa. El sostenido ingreso de divisas del sector agroexportador le ha permitido al BCRA continuar con su racha compradora para engrosar las reservas sin generar tensiones sobre el precio.

A esta mayor oferta se le suma un notorio enfriamiento en la demanda de los ahorristas. En una reciente exposición ante inversores en Estados Unidos, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, confirmó que la compra de dólares para atesoramiento volvió a caer en marzo por segundo mes consecutivo.

Este dato no es menor: entre julio y octubre de 2025 (en plena efervescencia electoral), las personas físicas habían retirado en términos netos unos US$ 5.458 millones del sistema. En los cuatro meses posteriores, esa salida de capitales se desplomó a US$ 2.362 millones.

Para intentar anticipar la dinámica de lo que resta del año, el reciente informe de la firma FocusEconomics -un relevamiento exhaustivo que agrupa las previsiones de más de 40 consultoras y bancos de inversión- trazó la ruta esperada para el tipo de cambio bajo el actual esquema de devaluación administrada.

Según el consenso de los analistas de la City, el sendero de suba gradual y sin saltos bruscos («shocks») para el dólar oficial proyectado mes a mes es el siguiente:

Mayo: $1.540

$1.540 Junio: $1.593

$1.593 Julio: $1.630

$1.630 Agosto: $1.650

$1.650 Septiembre: $1.670

$1.670 Octubre: $1.680

$1.680 Noviembre: $1.690

$1.690 Diciembre de 2026: $1.699

De cumplirse estas estimaciones, el Gobierno lograría mantener a su principal ancla nominal operando justo por debajo del techo de la banda actual hacia el cierre del año. Con la mirada puesta en el mediano plazo, el mismo informe prevé que la divisa extranjera rozaría los $2.000 recién hacia finales de diciembre de 2027.