Trump, Milei, Netanyahu y las lecciones de Martin Buber

Gonzalo Hernán Almirón Touris

DNI 20.882.448.

Señor Director:

Ante la alianza del Festival de sangre que protagonizan el los presidentes de Argentina, Javier Milei, de EE.UU. Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rememoro la profecía del intelectual Martin Buber escrita el 17 de septiembre de 1948 ante el asesinato del Conde Folke Bernadotte perpetrado por la banda de fanáticos sionistas “Stern “: “El asesinato perpetrado en nombre de un pueblo , destruye la vida y la esperanza de vida de ese pueblo. En el mandamiento “ no matarás “ resuena el mandamiento “no matarás el alma de tu pueblo”.

¿Milei, Trump y Netanyahu habrán leído a Martin Buber?

