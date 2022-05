Turno médico: misión imposible

Daniel E. Gutiérrez DNI 13.655.379

NEUQUÉN

Seguro a muchos habitantes de nuestro querido Neuquén les pasó lo que a mi familia: intentar conseguir un turno con un profesional médico.

En muchas oportunidades sucede que pretender que el profesional (a través de un/a secretario/a) o el Centro Médico contesten el llamado telefónico, depende de cuestiones meramente azarosas. Si uno tiene la enorme suerte de que le contesten, lo derivan a un número interno en el cual, muchas veces no atiende nadie.

Intentar conseguir ese bendito turno mediante el uso de la tecnología moderna también es sumamente difícil; se envían mensajes de whatsapp que no son contestados… con lo cual hay que recurrir al ancestral método de pedir turno personalmente y allí aparece otro problema cuando a uno le dicen “los turnos se pueden gestionar a partir del día xx desde las 09.00 horas”.

Curiosamente si uno llama un minuto antes nadie atiende y si llama un minuto después está permanentemente ocupado. Supongamos -por un momento- que conseguimos comunicarnos o ir personalmente a gestionar el turno; allí nos encontramos con una segunda cuestión no menos importante. Como no siempre el cuerpo no nos avisa de su necesidad de una visita al médico, la mayoría de las veces, se requiere de un turno en los próximos días y uno se encuentra con la novedad de que… el profesional tiene turno para dentro de hasta 4 meses, cuando la necesidad es de hoy.

Sería bueno preguntarles a los profesionales, a los centros médicos y a los Colegios de Profesionales si no debieran cambiar drásticamente su forma de gestionar los turnos y brindar el servicio a sus pacientes, porque lo que se ve en Neuquén capital es francamente arcaico y denota un atraso de unos… ¿30 años?