Un mundo sin rumbo

Roberto Savasta, DNI 14.251.572

SAN CARLOS DE BARILOCHE

El mundo se vuelve, un poco insensible.

Gira sin poesía, sin rumbo en un cosmos

que en silencio mira.

Yo sigo andando el sendero incierto,

el camino absurdo de un sistema muerto.

Yo lo necesito, yo sigo nadando

en un mar desierto, brillando en mi esfuerzo

logrando en mi andar que nadie moleste

Mi búsqueda simple, de una costa noble

donde al fin me baje, de este mar errante

de un mundo en declive.

A pesar de todo, busco desplegar mis alas

sobrevuelo al fin lo que ayer me ahogaba.

Entonces yo voy, al próximo estado,

sobrevuelo al fin, toda la tristeza

cubierta de risas de un pueblo

que al fin se entretiene,

navegando un barco cruzando este mar

un poco demente.

El mundo se vuelve un poco insensible

Gira sin poesía, sin rumbo en un cosmos

que mira y no opina.

Yo sigo en silencio, yo lo necesito

el camino absurdo de un sistema muerto.