White Lotus 4: Helena Bonham Carter abandona la serie y reescriben su personaje

La cuarta temporada de The White Lotus enfrenta un problema en pleno rodaje. La actriz Helena Bonham Carter abandonó su personaje por pedido del director y la serie tendrá que ser reescrita para su continuación.

Crisis en el rodaje: baja clave en el elenco

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, esta nueva entrega estará situada en la exclusiva Costa Azul francesa, con escenas en Cannes, Saint-Tropez, Mónaco y París.

Un trabajador del rodaje filtró a la prensa que “con el rodaje de la cuarta temporada de The White Lotus recién iniciado, se hizo evidente que el personaje que Mike White creó para Helena Bonham Carter no encajaba una vez en el set”.

Reescritura en marcha y posible reemplazo

Las grabaciones comenzaron a mediados de abril, por lo que continuarán con su curso con las historias del elenco restante hasta que se reformule el rol pensado para la actriz.

Sin embargo, ya circulan fuertes rumores: una versión indica que Jennifer Tilly sería quien reemplace a Bonham Carter en la serie, aunque por el momento no hay confirmación oficial.