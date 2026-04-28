Las repercusiones mundiales sobre la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

El pasado domingo, Franco Colapinto protagonizó un Road Show en Buenos Aires que contó con la presencia de 600 mil espectadores, que se deleitaron con el argentino durante toda la tarde.

Primero, el piloto de Alpine se subió al Lotus E20 de 2012 y realizó su primera salida. Luego fue el momento más emotivo de la tarde, cuando recorrió las calles de Palermo con la «Flecha de Plata«, el auto con el cual Juan Manuel Fangio consiguió dos títulos mundiales en 1954 y 1955.

Tras una histórica exhibición, los medios especializados más importantes del mundo destacaron el acompañamiento de los fanáticos al piloto de Alpine: «Colapinto condujo frente a una enorme cantidad de seguidores y saludó a los aficionados, atrayendo a una multitud estimada que superó la de la mayoría de los fines de semana de carreras del calendario de Fórmula 1″, dijo Planet F1.

Motosport, que estuvo presente en Buenos Aires, eligió una frase que muestra el impacto de la exhibición: «Un mensaje a la Fórmula 1«. Además, la cuenta oficial de Fórmula 1 realizó una cobertura completa del evento con 12 publicaciones de diferentes momentos de la jornada.

Otros medios eligieron las palabras de Colapinto sobre el posible regreso de la máxima categoría: «Los amo a los argentinos. Somos los mejores fans del mundo y es tan bueno demostrarlo así porque estamos mostrando a la Fórmula 1 que nos merecemos volver al calendario», remarcó Marca de España.

Por otro lado, Next Gen de Francia también habló sobre la posible vuelta de la Fórmula 1 al país: «Argentina sigue con sus planes para el regreso. Las conversaciones están progresando mientras el circuito de Buenos Aires se somete a una importante reconstrucción

Luego de la exhibición en Argentina, Colapinto viajó a Estados Unidos y ya se encuentra en Miami, donde se disputará una nueva fecha de la Fórmula 1 luego de un parate de 35 días de la máxima categoría. El pilarense tendrá su primera experiencia en el circuito de la Florida.

Los horarios del Gran Premio de Miami

Viernes 1° de mayo

Prácticas libres 1 – 13:00

Clasificación Sprint – 17.30

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint (19 vueltas) – 13:00

Clasificación – 17:00

Domingo 3 de mayo:

Carrera (57 vueltas) – 17:00

*Todos los horarios corresponden a Argentina.