Privatización de AySA: el Gobierno aprobó un nuevo contrato de concesión para la empresa de agua y saneamiento

El Gobierno aprobó el nuevo modelo de contrato de concesión entre el Estado Nacional y la empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), en el marco del proceso de privatización, mediante la Resolución 543/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La medida se encuadra en la Ley de Bases y busca lo que el Gobierno define como una «transformación de importancia refundacional» para un servicio que hoy llega a más de 14 millones de personas en el área metropolitana.

El nuevo contrato de concesión de AySA

En el texto oficial se argumentó que “con carácter previo al perfeccionamiento de la venta del paquete accionario, debía contarse con un Contrato de Concesión que regule con mayor claridad las obligaciones y los derechos tanto del concedente como del concesionario”.

De esta manera, la validación oficial del nuevo modelo de concesión apunta a otorgar previsibilidad jurídica a los futuros inversores. En esa línea, se confirmó que se venderá al menos el 51% de las acciones a un «operador estratégico» y el resto saldrá a la Bolsa.

El contrato aprobado dispone que la concesión tendrá un plazo de 30 años, con posibilidad de que se prorrogue por 10 años más, para la provisión de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.

Los distritos de la provincia de Buenos Aires en los que tendrá injerencia son Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

El nuevo esquema de AySA contempla una hoja de ruta definida

Transición (2024-2026): AySA deberá cumplir con el Plan de Acción vigente para reorientar su gestión y sanear sus cuentas.

AySA deberá cumplir con el Plan de Acción vigente para reorientar su gestión y sanear sus cuentas. Nueva era (2027-2031): en enero de 2027 comenzará el «Primer Ciclo Tarifario» bajo el nuevo control privado, donde se deberán cumplir las metas de inversión y expansión de red que el comprador acuerde en el contrato ahora aprobado.

Con el contrato ya publicado, la Unidad Ejecutora de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas tiene luz verde para lanzar el pliego de licitación nacional e internacional que permita empezar a conocer a las empresas que puedan hacerse cargo de manejar el servicio en una de las zonas con mayor densidad poblacional del país.

A continuación, la resolución completa:

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