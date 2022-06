Una guerra novelesca

Todo lo que estamos viviendo es muy de espectáculo de género novelesco; es increíble cómo la guerra de Ucrania ha barrido al coronavirus totalmente.



Tal guerra está sirviendo de justificación para subir los precios de los productos básicos , así como a la energía y al transporte.



Otra de las cosas es que no sabemos realmente si estas lanzadas “misiones de paz” contribuyen a una paz real o a acelerar los conflictos en una región en donde están ubicados. Por poner un ejemplo España ha hecho más de 100 intervenciones militares en el extranjero de las cuales apenas disponemos de información.



Si estudiamos un poco la historia y analizando quién es quién en cada país veríamos que ni Rusia ni Ucrania son países donde los derechos humanos coticen al alza. No han existido ni existen libertades ni en un lugar ni en el otro.



Los ganadores de la guerra no son más que la bolsa de Nueva York, que cotizó al más alto nivel nada más que comenzó la guerra y el complejo militar industrial con todos sus altos cargos por supuesto. Igualmente las empresas energéticas.



También me parece sorprendente que muchos políticos que han enviado entusiásticamente armas a Ucrania, como europeos y estadounidenses, no han enviado también a sus hijos a luchar en el frente.

El acercamiento entre la OTAN y Zelenski son la clave del conflicto. Es urgente que comencemos a pensar con la cabeza y a reflexionar sobre qué nos interesa como especie del género homo y qué no. Eliminar la paja para ver el grano. Será entonces un buen comienzo para encontrarnos nuevamente como seres humanos y para evitar entre todos que se produzcan estos desastres.

Antonio García

Santa Cruz, Bolivia