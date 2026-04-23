Pocos lo saben: la planta que podés tener en casa y mejora la calidad del aire

Incorporar un potus en tu hogar es una forma sencilla y efectiva de mejorar la calidad del aire y añadir un toque de naturaleza a tus espacios interiores.

El potus (también conocido como poto o Epipremnum aureum) es una planta de interior muy apreciada por su facilidad de cultivo y su capacidad para adaptarse a diferentes ambientes. Originaria del sudeste asiático, esta planta trepadora es ideal para decorar interiores y, al mismo tiempo, contribuir a un ambiente más saludable.

Beneficios del potus para el aire del hogar

Purificación del aire:

El potus es capaz de absorber sustancias nocivas como el formaldehído, el benceno y el xileno, compuestos orgánicos volátiles presentes en productos de limpieza, pinturas y materiales de construcción.

Fotos gentileza.-

Producción de oxígeno:

Como todas las plantas, el potus realiza la fotosíntesis, proceso mediante el cual convierte el dióxido de carbono en oxígeno, mejorando la calidad del aire en espacios cerrados.

Regulación de la humedad:

El potus ayuda a mantener niveles adecuados de humedad en el ambiente, lo que puede ser beneficioso para las vías respiratorias y la piel.

Cómo cuidar el potus en casa

Luz:

Prefiere luz indirecta, aunque puede adaptarse a lugares con poca iluminación. Evitá la exposición directa al sol, ya que puede quemar sus hojas.

Riego:

Mantené el sustrato ligeramente húmedo, regando cuando la superficie esté seca al tacto. Evitá el encharcamiento, que puede provocar la pudrición de las raíces.

Temperatura:

Se desarrolla mejor en ambientes con temperaturas entre 17 y 30 °C. Protegelo de corrientes de aire frío.

Fertilización:

Durante la primavera y el verano, podés aplicar un fertilizante líquido para plantas de interior cada 4 a 6 semanas para estimular su crecimiento.

Poda:

Podá las ramas largas para mantener una forma compacta y fomentar un crecimiento más frondoso.

Consejos adicionales para mejorar el bienestar

Ubicación estratégica:

Colocá el potus en habitaciones donde pasás mucho tiempo, como el dormitorio o la sala de estar, para maximizar sus beneficios.

Combinación con otras plantas:

Podés combinar el potus con otras plantas purificadoras, como la lengua de suegra o la palma areca, para crear un entorno más saludable y estéticamente agradable.

Macetas colgantes:

El potus es ideal para macetas colgantes o estanterías altas, ya que sus ramas caen en forma de cascada, aportando un toque decorativo natural.

Un aliado natural para tu hogar

Incorporar un potus en tu hogar es una forma sencilla y efectiva de mejorar la calidad del aire y añadir un toque de naturaleza a tus espacios interiores. Con cuidados mínimos, esta planta resistente puede convertirse en una compañera duradera que contribuye a tu bienestar diario.