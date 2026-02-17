UPCN: siempre el mismo

Javier García

DNI 25.115.781

Roca

Cómo puede ser que Scalesi se ancle al mando del sindicato. ¿Raro, no? Siempre hay una lista única y es la de él. Cuando algún otro afiliado se presenta, oh casualidad se lo impugna. Siempre hay una excusa para que no hayan otras listas. El sindicato se transformó en una empresa de préstamos de inversión en camping y hoteles que al final termina pagando el trabajador que aporta sus cuotas.

En los últimos años los afiliados ni siquiera el kit escolar recibimos ¿A dónde van nuestros aportes?

