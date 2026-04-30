Aumento confirmado para empleadas domésticas: lo que debés saber para mayo 2026

El panorama salarial para el personal de casas particulares se ha clarificado tras la última reunión plenaria de la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares. El nuevo esquema de aumento para empleadas domésticas establece una hoja de ruta con incrementos mensuales acumulativos: 1,8% en abril (retroactivo), 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio.

Sin embargo, la novedad más impactante en los salarios de empleadas domésticas para la Patagonia es la actualización del adicional por zona desfavorable, que asciende al 31%, y la decisión de integrar el 50% de los bonos no remunerativos de marzo directamente al salario básico desde este mes.

Esta reingeniería salarial busca dar previsibilidad frente a la inflación, obligando a los empleadores a recalcular las liquidaciones para garantizar que el aumento para empleadas domésticas impacte correctamente en los recibos de sueldo de mayo 2026.

Escalas confirmadas: ¿cuánto cobrarán las empleadas domésticas en mayo 2026?

Con la aplicación de los nuevos porcentajes, los haberes mínimos sufren una recomposición inmediata. El aumento para empleadas domésticas se calcula de forma acumulativa, lo que significa que el 1,6% de mayo se aplica sobre el valor ya actualizado de abril 2026.

Para la categoría de Tareas Generales (Limpieza), los valores base de mayo 2026 quedan así:

Hora con retiro : sube a $3.463,18 (incluyendo el 1,8% de abril y el 1,6% de mayo).

: sube a $3.463,18 (incluyendo el 1,8% de abril y el 1,6% de mayo). Sueldo mensual con retiro: se ubica en $424.858,12.

En el caso de Asistencia y Cuidado de Personas (Niñeras), el valor por hora con retiro escala a $3.723,29, mientras que el mensual alcanza los $470.766,67.

Es fundamental que estos montos se vean reflejados en el portal de ARCA, ya que la incorporación del 50% de la suma no remunerativa de marzo al básico también modifica la base de cálculo para los aportes y la ART.

El impacto del aumento para empleadas domésticas en la Patagonia: zona al 31% a partir de mayo 2026

Para los hogares de Río Negro y Neuquén, el acuerdo trae una modificación estructural. El aumento para empleadas domésticas vino acompañado de una mejora en el plus regional, que pasó del 30% al 31% sobre el salario mínimo.

Este punto extra, sumado a la absorción de la mitad del bono de marzo al básico, genera un salto cualitativo en el sueldo de bolsillo. Por ejemplo, una empleada de tareas generales en el Alto Valle ahora debe calcular su hora base más el 31%, además del 1% por cada año de antigüedad.

El 50% restante del bono extraordinario seguirá pagándose por separado hasta julio, momento en que se completará su traspaso definitivo al salario básico. Mantener la formalidad en este nuevo esquema es vital: ante una inspección de ARCA, la falta de pago del nuevo tope de zona desfavorable podría generar deudas retroactivas difíciles de afrontar.