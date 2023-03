Violencia contra las mujeres

Mumalá Plottier

Karen Diaz responsable de MuMaLá Plottier y Ailin Aroca, dirigente y referente de género de la provincia, se reunieron con Daniela Barros, directora del área de Mujer y Género de la Municipalidad de Plottier, para definir distintas estrategias ante las problemáticas de violencia hacia las mujeres de la localidad. Plottier no escapa a la realidad nacional, como se demostró en el Registro Nacional de MuMaLá “Mujeres, disidencias, derechos” que informa que desde el 1 de enero al 27 de febrero del 2023 hubieron 39 femicidios, dos de ellos ocurridos en Neuquén.

Mumalá continúa reclamando la emergencia Ni Una Menos para lograr mayor presupuesto hacia las instituciones que trabajan por y para mujeres en situación de violencia y también solicitan que se tenga en cuenta a las organizaciones con territorialidad en los barrios. ya que muchas veces son a esas mujeres a quienes acuden a pedir ayuda.

Se planteó la urgencia de la construcción del Hogar integral para mujeres en situación de violencia y se exige al gobierno provincial la inmediata construcción y terminación del mismo. Plottier tiene más de 80.000 habitantes y las instituciones no dan abasto. No podemos quedarnos con una promesa desde el 2018 que hasta la fecha no se ha ejecutado.