Y sopló el viento Puelche…

Yo venía anticipando que el viento Puelche del Norte, soplaba fuerte….. .

Rolando Figueroa, se propuso a un cambio y lo logró.

Venía anunciando que iba a pelear para ser gobernador, y no le creyeron. Figueroa iba cosechando día a día, votos propios y hablaba desde su corazón, expresando lo que la gente reclamaba en silencio porque algo tenia que cambiar en la provincia…

Koopmann tenía solamente votos comprados y se comunicaba a través de monólogos ya estudiados que no le llegaron a la gente.

De ahora en más, hay que pensar en un cambio dentro del MPN…Muchos trataron a Figueroa de traidor, cuando en realidad, lo que proponía , era traer aire nuevo al MPN, pero tampoco le creyeron o no lo supieron ver. Duele perder, no aceptarlo a Figueroa dentro del MPN fue un gran error, cometido por el mismísimo Jorge Sapag, que hace años lo subió a la palestra política junto con Gutiérrez, y después como Figueroa no se dejaba doblegar así nomás, lo corrieron… Ese fue el peor error que a Gutiérrez y a Sapag les costará muy caro . La soberbia es ciega y te hace equivocar, y por eso ganó Figueroa.

Rodolfo Schroeder

DNI 13.323.173

San Martín de Los Andes