Caso Báez: la víctima pidió cuatro veces que tomen la denuncia por abuso sexual

El jueves pasado, la presidenta del tribunal que llevó adelante el juicio contra Miguel Báez, Verónica Rodríguez, relató un hecho que llamó la atención de propios y extraños. Y que da una verdadera dimensión de lo que generaba el dirigente de ODEL, en las filas de la policía de Río Negro.

En su sentencia, la jueza dio por acreditados los casos de tocamiento que sufrió la vecina entre los años 2019 y 2020, cuando integraba esa organización de los desocupados.

En la lectura, la magistrada relató el momento en el que la mujer se decidió a realizar la denuncia contra quien por ese entonces era su “jefe”.

Fue así que se presentó en la Comisaría 47 de J.J. Gómez donde habló con el comisario (en la lectura no se brindaron identidades) para que le tome su declaración.

“Esto queda acá nomás. Si yo te la tomo estás gastando el tiempo mío y el tuyo. Esto no pasa a mayores, el papel queda acá y no vas a llegar ni a la Fiscalía. No vas a llegar a ningún lado. Yo que vos -te recomiendo- ir a un psicólogo”, le dijo el comisario a la mujer, según explicó la jueza en su sentencia.

Cabe recordar que la noche anterior la mujer había sacado a Báez de su casa con un cuchillo en la mano, luego de que le mostrara sus genitales en el interior de su casa, donde se encontraban sus hijas.

La jueza resaltó la actitud de la denunciante quien en todo momento insistió en llevar el caso a la Justicia. Pero ras la frustrada visita a la sede policial de J.J. Gómez, el marido le recomendó que vaya a la sede de la Comisaría de la Familia, que tiene sus oficinas sobre calle 25 de Mayo, a metros de Sarmiento.

Allí le dijo a una de las policías que venía a denunciar a “su jefe” el dirigente de ODEL.

“Estas gastando el tiempo”, le explicó. Y luego le preguntó si había existido acceso carnal en el abuso a lo que la señora respondió en forma negativa.

“Entonces estás gastando nuestro tiempo”, le dijo desde atrás del mostrador.

Finalmente una amiga le recomendó que haga la presentación directamente en el Ministerio Público Fiscal. Fue así que el fiscal Ricardo Romero la escuchó pero no le tomó la denuncia sino que la pidió que vaya nuevamente a la Comisaría de la Familia.

Con esa recomendación en la mano la señora se trasladó otra vez a la sede policial: “¿Otra vez vos que venís a denunciar lo mismo? ya te dije…”.

Finalmente la mujer logró que le tomaran la denuncia aunque “de pocas ganas”, según explicó la propia jueza en la sentencia leída el jueves.

Veredicto

Ese día se leyó el veredicto en el caso de abuso sexual simple contra el referente de la Organización de Desocupados en Lucha, Miguel Báez.

El tribunal que integraron los jueces Verónica Rodríguez, Alejandro Pellizón y Gastón Martín, lo declararon culpable y ahora se encamina al juicio de cesura, donde se definirá la condena.

La fecha estipulada para ese proceso es el 14 de diciembre.

Como ya cuenta con antecedentes (una suspensión de juicio a prueba de 2 años y 6 meses), la condena que se establezca deberá ser de cumplimiento efectivo.

Báez se encuentra detenido desde hace ocho meses en el marco de este proceso.