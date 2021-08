Femicidio de Nahiara: la niña presentaba múltiples lesiones y fracturas

Hoy se realizó la tercera jornada del juicio por el femicidio de Nahiara Soledad. Entre los imputados están su padrastro Carlos Erbín (39) y Valeria Miranda (21), madre de la menor quien fue hallada sin vida en un paraje rural aledaño a Los Menucos. El testimonio de un médico forense comprometió todavía más la situación del criancero y aseguró que la muerte se produjo por un "golpe" en la cabeza. Y agregó que el cuerpo de la niña de tres años presentaba 46 lesiones, cinco costillas fracturadas y además le faltaban dos piezas dentales.

Durante la audiencia, uno de los puntos principales, en su carácter probatorio, fue el resultado de la autopsia practicada al cuerpo de la menor.

Para el perito Ariel Bustos Díaz, la causa de la muerte fue la "destrucción de centros nerviosos debido a un hematoma subdural". Este es el resultado de un traumatismo craneal grave. Generalmente, este tipo de lesiones son ocasionadas por un golpe en la cabeza lo suficientemente fuerte como para dañar vasos sanguíneos y desencadenar una hemorragia cerebral, explicó el representante del equipo forense.

Al ser consultado sobre si este tipo de heridas se puede producir en forma accidental, Bustos Díaz fue contundente y aseveró que resulta "imposible".

Descartada esta hipótesis concluyó en que el hematoma subdural "fue ocasionado por la intervención de un tercero".

Por otro lado, según un informe estadístico proporcionado por el equipo forense, el 75% de los niños de esa edad no podría trepar una escalera de 40 centímetros de separación entre los peldaños. De esta manera se cayó la hipótesis planteada por la pareja en un principio y que indicaba que la niña había caído accidentalmente de una escalera de dos metros de altura.

Teniendo en cuenta las quemaduras de tercer grado, que le producía una impotencia funcional en glúteos y con las fracturas costales, es imposible que haya tenido esa capacidad motriz. Ariel Bustos Díaz-médico forense del Poder Judicial

Además, se pudo constatar que el cuerpo de Nahiara contenía 46 áreas lesionadas, descritas minuciosamente por el equipo encargado de la autopsia.

El resultado de este informe arrojó múltiples lesiones contusas esparcidas por todo su cuerpo, y presentaba cinco costillas fracturadas, quemaduras de tercer grado (piernas y glúteos), entre otros traumatismos que fueron hallados en distintas partes del cuerpo.

El perfil de la madre

Entre las declaraciones, el tribunal también escuchó la pericia de Celina Vermal, psiquiatra del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial, quien reconoció el difícil contexto en el que se encontraba Valeria Miranda (madre) pero enfatizó que en varias oportunidades la mujer tuvo la posibilidad de brindar asistencia a su pequeña hija. "Ella no se ocupó de Soledad", fue una de las frases que lanzó la especialista quien descartó que la mujer haya presentado una patología psicológica previa.

Erbín y Miranda -atrás del defensor particular Carlos Vila y del defensor oficial Luis Carrera- son los dos imputados por la muerte de la niña. (foto: Juan Thomes)

En varias oportunidades habló de "negligencia". "La abuela se iba a hacer cargo de Soledad mediante una cesión de derechos, pero Valeria se arrepintió", dijo la especialista, quien puntualizó que ya había existido una situación de "abandono" en el 2019.

"No encontré influencia de Erbín en el descuido de Valeria para con su hija", dijo Vermal, quien además consideró que la imputada tenía "independencia de movimiento" y que no dependía económicamente de su pareja.

La madre de Nahiara había brindado su declaración durante la primera audiencia. (foto: Juan Thomes)

Un relato dramático

Otro de los relatos dramáticos que se escuchó en la sala del edificio del Poder Judicial fue el de la expareja de Erbín quien relató que durante años fue víctima de violencia de género. "Erbín llegó a fracturarme un dedo con los golpes que me daba", dijo la mujer quien en todo momento consideró que temía por su vida cada vez que esta persona aparecía en escena.

"Me costó muchísimo estar acá, es como vivir todo de nuevo. Él (por Erbín) me descalificaba como mujer siempre", enfatizó la mujer quien reconoció que no la dejaba utilizar ropa ajustada al cuerpo porque terminaba agrediéndola físicamente.

Otro momento de tensión se vivió en la sala cuando habló el tío de la pequeña, quien a viva voz le reprochó al acusado las situaciones de violencia a las que era sometida su hermana y su sobrina.

El caso

El 7 de abril del 2020, personal de centro médico de Los Menucos llegó hasta el paraje Las Mochas, ubicado a 40 kilómetros al norte de esa localidad para asistir a la pequeña Nahiara a partir de un pedido efectuado por sus allegados. Cuando arribaron, la niña ya no presentaba signos vitales por lo que se dio intervención al personal de la policía y desde allí se inició una investigación en la que intervino el Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción.

La primera hipótesis que elaboró la mujer fue que días antes la niña había caído de una escalera, desde unos 2 metros de altura, y se golpeó la cabeza.

Efectivamente, tras la autopsia se corroboró que la chiquita presentaba un fuerte golpe en el cráneo, pero también develó que era sometida a severos castigos que habían dejado rastros en su cuerpo.

En una de las audiencias realizadas, la madre de la niña reconoció que Erbín golpeaba a la chiquita con un rebenque aunque insistió en que no tuvo la posibilidad de salir de esa situación de violencia que se estaba ejerciendo sobre ella y sobre su hija.

A Erbín le imputan el delito de “lesiones graves y leves agravadas por haber sido cometidas con violencia de género, en concurso real con femicidio”. En tanto que a Valeria Verónica Miranda (20) la acusaron de “lesiones graves y leves agravadas por el vínculo, en concurso real con homicidio calificado por el vínculo”.