Descubren en Río Negro una nueva especie de cocodrilo terrestre que vivió hace más de 100 millones de años

Reconstrucción de Antusuchus rionegrinus, una nueva especie de cocodrilo terrestre que vivió en los antiguos desiertos de la Patagonia hace más de 100 millones de años. Gentileza.

Un equipo de investigadores argentinos identificó una nueva especie de cocodrilo fósil que habitó el norte de la Patagonia hace más de 100 millones de años. El hallazgo se produjo en el Área Paleontológica La Buitrera, en Río Negro, y fue publicado recientemente en la revista científica Historical Biology. El descubrimiento confirma a la Patagonia como uno de los sitios más relevantes del país para la paleontología, con proyección nacional e internacional.

Antusuchus rionegrinus: un cocodrilo muy diferente al actual

La especie fue bautizada como Antusuchus rionegrinus y representa un nuevo integrante de los peirosáuridos, un grupo de cocodrilos terrestres depredadores que se distribuyó ampliamente por los continentes australes durante la era de los dinosaurios.

La investigación fue liderada por la doctora María Lucila Fernández Dumont, de la Fundación Azara, y se apoya en más de dos décadas de trabajos científicos desarrollados en La Buitrera por el equipo encabezado por el paleontólogo Sebastián Apesteguía.

Especialistas que participaron de la investigación que permitió identificar una nueva especie de cocodrilo terrestre que habitó la Patagonia hace más de 100 millones de años. Foto Gentileza.

A diferencia de los cocodrilos actuales, asociados a ambientes acuáticos, Antusuchus rionegrinus estaba adaptado a la vida en tierra firme. Los investigadores estiman que tenía el tamaño aproximado de un perro mediano y que ocupaba el rol de depredador en un ecosistema dominado por dunas y condiciones áridas.

Los ejemplares de Antusuchus rionegrinus fueron estudiados mediante tomografías computadas y otras técnicas de alta precisión que permitieron analizar sus estructuras sin dañar los fósiles. Gentileza.

Hace unos 100 millones de años, el paisaje de la región era muy diferente al actual. Donde hoy se extienden Río Negro y Neuquén existía un enorme desierto de dunas móviles conocido como Desierto de Kokorkom, un ambiente cálido y seco en el que convivían algunos de los dinosaurios más grandes que habitaron la Tierra.

Los restos fósiles hallados en cercanías de La Piedra Sola permitieron identificar una nueva especie de cocodrilo terrestre que habitó la Patagonia durante el período Cretácico. Gentileza.



Según los especialistas, el descubrimiento permite comprender mejor cómo evolucionaron los peirosáuridos y aporta nueva información sobre la complejidad de los ecosistemas que existieron en la Patagonia durante el período Cretácico.

Las características anatómicas permitieron determinar que se trata de una especie hasta ahora desconocida para la ciencia. Gentileza.

Los fósiles fueron hallados en cercanías de La Piedra Sola y corresponden a dos ejemplares. Para su estudio se utilizaron técnicas de preparación mecánica, tomografías computadas de alta resolución y microscopía electrónica, herramientas que permitieron analizar estructuras internas sin dañar el material.

Los restos recuperados en La Buitrera aportan nuevas evidencias sobre los depredadores terrestres que habitaron los antiguos desiertos patagónicos hace más de 100 millones de años. Gentileza.

Desde la Secretaría de Cultura de Río Negro destacaron la importancia científica del hallazgo y el trabajo de preservación que se realiza en los yacimientos paleontológicos de la provincia. Además, remarcaron que La Buitrera continúa revelando especies desconocidas y consolidándose como uno de los sitios más relevantes del país para el estudio de la vida prehistórica.

La Buitrera, en Río Negro, es uno de los sitios paleontológicos más importantes del país. Allí se realizó el hallazgo de la nueva especie Antusuchus rionegrinus. Gentileza.

Más de 25 años después del inicio de las investigaciones en el área, el descubrimiento de Antusuchus rionegrinus vuelve a confirmar que la Patagonia todavía guarda secretos capaces de aportar nuevas piezas al rompecabezas de la evolución.