Caso Pinta: la fiscal ya recibe testimonios y habló el palista

La Justicia bonaerense ya recibió testimonios en la causa de la presunta “promoción y facilitación de corrupción de menores” contra el palista Néstor Pinta, a partir de hechos denunciados que involucran a su padre Aldo, que se suicidó hace algunos días.

Por videoconferencia, la fiscal Marina Lara recogió relatos de testigos y, además, ordenó distintas pericias, entre ellas, psicológicas a la víctima.

Simultáneamente, Pinta habló y aseguró: “voy a demostrar que son inocente”. Contó que su padre “daba masajes por pedido de los pibes” y “no era masajista. Hoy lo analizo como un gran error. La cabeza me da mil vueltas. Hoy mi viejo no está, ni para defenderse ni para pagar. Los pibes, a veces, le decían ‘Aldito’ (en relación al Padre), el ‘Piri’ nos mató en el río y pedían los masajes, mi papá no era masajista, y hoy lo analizo, fue innecesario”.

Hace unos días se conoció de la denuncia contra Néstor Pinta por “facilitación” de corrupción de menores porque su padre Aldo –según la denuncia– abusaba de jóvenes palistas cuando su hijo las entrenaba.

El tema mantiene movilizada a la Comarca y, en particular, el deporte y el canotaje. El fin de semana se cumplió una marcha, convocada por organizaciones feministas nucleadas en el “Frente Verde Viedma-Patagones, para expresar su acompañamiento a las víctimas.

La verdad se la llevó mi padre a la tumba. Daba masajes por pedido de los pibes y no era masajista. Hoy lo analizo como un gran error”. Néstor Pinta, acusado de facilitador de abusos que se le adjudican al padre.

En declaraciones a LU15 y el Portal Mapuchito, Pinta contó que “la verdad se la llevó su padre a la tumba” mientras aludió al “infierno” que viven él y su familia.

Recordó que “pasaron generaciones por mi casa, las puertas siempre estuvieron abiertas para todos. La verdad va a salir a la luz y cuando eso pase, se conocerá la verdad, siempre doy la cara, a mí me ensuciaron, ¿qué van a hacer cuando se demuestra mi inocencia? Hay muchos que eran allegados y hoy me patean en el piso».

Mientras tanto, el caso ya está en poder de la fiscal Lara, a cargo de la Unidad N° 14 de Bahía Blanca, quien recibió la denuncia en la que la víctima –alega entre otras cosas– que el palista “permitía que su padre nos ingresara a su habitación y a puertas cerradas cometiera los abusos, casi un ritual”.

Actualmente, se cumplen con testimonios, que se realizan por videoconferencia por los resguardos de la pandemia.