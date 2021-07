Castaño reclamó la inmediata revancha con Charlo

Brian Castaño se quejó por el fallo de su pelea con Jermell Charlo y pidió una rápida revancha. Gentileza.

El argentino Brian Castaño reclamó inmediatamente "la revancha" contra el estadounidense Jermell Charlo, después de de declararse empatada la pelea unificatoria que celebraron anoche en el estadio AT&T de San Antonio, en Texas, Estados Unidos.

El pugilista argentino se mostró en desacuerdo con la decisión de los jurados y todavía en el cuadrilátero señaló que "sentí que la pelea la gané. Quiero pedirle la revancha. Me pegó en algunos rounds, pero no significa que no lograra una diferencia".

Las tarjetas de los jurados fueron Steve Weisfeld, a favor del argentino por 114 a 113; Tim Cheatham, empate en 114, y Nelson Vázquez, a favor de Charlo por 117-111, por lo que dejaron a la categoría superwelter sin campeón unificado. El argentino mantuvo su corona de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y el estadounidense las de la Asociación (AMB), el Consejo (CMB) y la Federación (FIB).

"La pelea la venía ganando limpiamente. Me conectó algunas manos en el noveno y décimo, estuve sentido todo el round, pero supe llevarla. Peleas son peleas. Es un gran boxeador", reconocióEl Boxi, después de sumar el segundo empate de su camoaña profesional.

El anterior se había producido el 2 de marzo de 2019 contra el cubano nacionalizado estadounidense Erislandy Lara en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

Acerca de su momento crítico en la pelea, el argentino relató que: “,e tira el cruzado de izquierda y me conmovió, realmente pega duro. Veía todo cruzado. Se me movía todo, tenía un ojo para la derecha y el otro para la izquierda. Los quería enderezar y me movía".

"Menos mal que en la previa cumpló una gran preparación y con la movilidad me pude desempeñar bien para recuperarme. De esas manos, con esa potencia, con un noqueador como es Charlo, uno se va al piso”, aseguró el argentino.

Pero luego abundó acerca de su oportunidad en el tercer asalto, en el que puso en apuros a su rival contra las cuerdas.Comentó que “le metí un cruzado creo de izquierda, como que la sintió. Se la devolví, porque en el segundo me conectó y me hacía caritas como ‘te entró'. Se me escapó por poquito, eso lamento. Demostramos que estamos para grandes cosas. Esto tiene que seguir. Dios quiera que me de la revancha”.

Castaño dominó buena parte de la pelea con Charlo, pero se vio perjuidicado por el fallo de dos de los jurados. Gentileza.

Castaño mantuvo anoche su invicto y su foja profesional exhibe 17 victorias (14 KO) y dos empates, y Charlo cuenta con un palmarés con 34 triunfos, 1 derrota y 1 paridad.