Cautela por la tasa por pandemia que propone Gaido en Neuquén

Los bloques de la oposición se mostraron favorables pero cautos respecto al proyecto oficial de imponer un 30% adicional y extraordinario hasta diciembre para aplicar a las tasas de entidades financieras y grandes superficies.

El Deliberante reactivará la actividad de las comisiones el lunes próximo y el 13 de agosto está prevista la primera sesión.

"Queremos revisar las entidades propuestas. Nos parece una herramienta válida lo del aporte extraordinario para los comercios con mayor capacidad contributiva, y vemos que en este tiempo hubo sectores que no vieron resentida su actividad, como las grandes superficies que lograron ventas extraordinarias", dijo la concejal del Frente de Todos, Ana Servidio.

Indicó que les llamó la atención que en el listado de negocios que aportarían un extra hasta diciembre, no estuvieran los hipermercados de gran porte, como los asentados en una superficie de más de 100 mil metros cuadrados, pese a que los mayoristas si fueron considerados.

"En el FIT (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) nos parece que más que anuncios, debemos estudiar proyectos: hay una contribución extraordinaria, pero no sabemos de qué números hablan. Se nos presenta como una iniciativa de reactivación post pandemia, pero queremos información de lo que estiman poder recaudar y el destino; si se aplicará a al avenida Vaca Muerta o a construcción de viviendas, más loteos, la provisión de servicios a la ciudad donde la mayoría de los barrios populares no cuenta con servicios", dijo Natalia Hormazábal.

El oficialismo (MPN) deberá concertar con varios sectores de la oposición para lograr la aprobación (foto Archivo Yamil Regules)

Por su parte, desde el bloque Juntos por el Cambio (Pro- Somos Neuquén), Marcelo Bermúdez, opinó que los anuncios conocidos forman parte de una política económica fluctuante del actual gobierno municipal.

"No vimos aún la ordenanza, pero en marzo se solicitó una ordenanza de emergencia sanitaria, que se sancionó el 2 de abril, donde se comprometieron a no aumentar impuestos. Pocos días después se anunció un plan millonario de obras y luego no se pagó el aguinaldo en tiempo y forma; días después se pidió un endeudamiento de 5.300 millones de pesos y apenas unas semanas después se envía un aumento de tasas; da la sensación de que no se tiene un plan económico sistemático sino que las cuentas fiscales del municipio se definen día a día. Eso no me parece bueno", sintetizó.

Desde el bloque Juntos por un Cambio UCR -que hasta ahora acompañó las iniciativas del oficialismo- se indicó que el proyecto del intendente Mariano Gaido estaba aún en estudio de bloque.

El tratamiento normal de la iniciativa indica que el proyecto llegará a votación en la primera semana de septiembre. Sin embargo, el intendente Mariano Gaido, podría apurar la definición para que se vote antes.