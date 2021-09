Cecilia Collueque está lista para seguir dando pelea en el Mundial de Rumania

Los días de gloria de Cecilia Collueque no se extinguieron en las aguas de Rumania. El espíritu combativo de esta deportista roquense la ha llevado hasta Bascov, y en la jornada de apertura del Mundial de Canotaje de maratón, en el pecho de la palista roquense volvió a brillar una medalla dorada como ya pasó en Portugal 2018.



En la jornada inaugural de las dos dedicadas a los máster, Cecilia se quedó con la categoría 34-39 años por encima de la maragata Lorena Ramos. En el día de acción para todas las palistas máster que aglutinó el Mundial (corrieron todas las categorías en simultáneo), Collueque fue la primer mujer en cruzar la meta con un tiempo de 1h 17m 42s.



En la primera de las cuatro vueltas pautadas (sobre un total de 15,4 kilómetros), Cecilia ya se encaminaba hacia la victoria ratificando su favoritismo en la previa. “Salí bien y me pude acomodar adelante, haciendo los acarreos de manera prolija. Nos tocó un día a pleno sol, sin viento, así que la pista era un espejo”, describió Cecilia a Río Negro desde Bascov.



Los acarreos, parte clave de todas las pruebas del Mundial. Cecilia quedó conforme con su trabajo fuera del agua.

De todas maneras, ahora se viene el reto principal por el que Cecilia cruzó hasta el otro lado de Europa: medirse con las seniors, las mejores palistas del planeta el próximo jueves.

“La idea es descansar lo más posible y recién a media mañana (de hoy) me iré desde nuestro hotel hasta la pista para descontracturar un poco. Espero hacer para el miércoles una salida un poco más intensa”, cuenta Collueque sobre cómo será su rutina de entrenamientos hasta el día de la carrera.



El jueves Cecilia correrá el K1 senior mujeres (short), que tendrá una distancia de 3, 5 kilómetros, abarcará tres vueltas cortas al circuito y dos acarreos. Deberá afrontar primero una prueba de clasificación, que se largará a las 5:45 (hora argentina) para poder tomar parte de la final que se disputará desde las 11:30.



“Es una distancia nueva, es una experiencia inédita para mí correr 3,5 kilómetros. Si bien he tenido en el equipo de velocidad competencias de 5.000 metros, la prueba será muy física y explosiva”, afirma la roquense sobre su segundo reto en el Mundial.



“El problema es que no pude entrenar como a mí me gustaría por mis compromisos con los estudios (cursa el profesorado de Educación Física). No sé con qué me voy a encontrar, pero si de algo estoy segura es que le voy a tener que dar duro”, agrega la roquense. “El primer objetivo es meternos en la final, después veremos qué pasa”.



Cecilia está a poco más de dos meses de cumplir 38 años y el jueves se le animará a palistas que en el mayor de los casos no superan los 30. Pero en su espíritu siempre fue su motivación medirse con las mejores. Ya lo hizo en Sudáfrica 2017 y se metió en el top ten mundial. Ahora el reto se renueva. Más experimentada, más madura, pero por sobre todas las cosas, el mismo corazón.