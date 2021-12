Certificado de vacunación: cómo solucionar el problema de la aplicación Mi Argentina

Desde hace días, quienes tienen la aplicación Mi Argentina no encuentran el certificado de vacunación de Covid 19 entre sus documentos, algo cada vez más necesario, sobre todo ahora que el pase sanitario entrará en vigencia.

Muchos usuarios, se han quejado de que la información no sólo no figura actualizada sino que directamente no aparece. Y aunque es cierto que se puede acreditar la vacunación con el carnet en papel, es mucho más práctico moverse con la credencial digital que debería verse en la app del gobierno.

Pero, solucionar esta falla en Mi Argentina es bastante sencillo. Y desde ayer, muchos usuarios empezaron a recibir mensajes del Ministerio de salud de la Nación con los pasos a seguir para actualizar los datos.

“Hay que actualizar la app, cerrar sesión y volver a loguearse”, explicaron fuentes oficiales. La app depende de la secretaría de Innovación Pública. En caso de persistir el problema, una opción más larga es desinstalar la aplicación y volver a instalarla. El trámite no lleva más de cinco minutos y una vez que se volvió a instalar la aplicación, el carnet vuelve a verse

De todos modos, desde la secretaría, además, informaron que si algún usuario tiene algún inconveniente adicional los pueden contactar en redes sociales, en el perfil @innovacionar.

Certificado de vacunación en PDF, sin Internet



Una buena alternativa, para no depender de la conexión a Internet o el funcionamiento de la app Mi Argentina es descargarse el certificado de vacunación en PDF. Esto se puede hacer desde la app, ingresando al Certificado de vacunación y haciendo click en “Descargar Certificado”.

Otra opción, para evitar la aplicación por completo, es ingresar al portal de Mi Argentina, desde una PC. Ahí también podremos ir a Mis documentos o Mi salud.

Registro de vacunación en el extranjero



Dentro de la opción Mi salud, en el portal de Mi Argentina, también está la opción de registrar la vacunación en el exterior. La función también permite declarar si la persona participó de un ensayo clínico en el país aprobado por la ANMAT.