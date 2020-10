Chani Sapag sobre el presupuesto 2021: "yo no acuerdo votos"

Tras 15 horas de debate, por 139 votos a favor, 15 en contra y 90 abstenciones de Juntos por el Cambio esta mañana la Cámara de Diputados de Nación aprobó el proyecto de Presupuesto 2021.

Una de las diputadas que votó a favor, fue la neuquina Alma "Chani" Sapag. En diálogo con "Vos a Diario", el programa de RN Radio, la diputada aseguró: "no me cuesta votar los presupuestos, lo he hecho siempre, es el tercer presupuesto que voto. No me cuesta porque creo que hay que acompañar, aunque hay que llamar la atención en los temas que uno no está de acuerdo, no me cuesta pero me preocupa".

Y agregó que la principal preocupación es por "la situación general del país" ya que "los indicadores económicos nos muestran una situación muy muy crítica".

"La verdad que ha habido décadas de malas decisiones y desmanejos, entonces lógicamente la llegada de la pandemia termina de configurar lo que podemos llamar la tormenta perfecta. La verdad es que estamos en una situación de crisis muy compleja y creo que no se ha llegado a tomar la dimensión", confió la diputada que pasó más de 24 horas sin dormir para estar atenta al extenso debate.

En la previa del debate en la Cámara de Diputados, mucho se habló sobre los acuerdos entre las provincias para que el proyecto tenga el apoyo necesario. Sin embargo, la legisladora neuquina fue tajante: "yo no acuerdo votos".

Y agregó: "yo lo que manifiesto es las necesidades que tiene mi provincia en la medida de las posibilidades que la situación tremenda que está viviendo nuestro país".

Además, confió que Neuquén ya tenía obras acordadas por 3.600 millones que las catalogó como "obras nominativas". Entre ellas mencionó la renovación de la terminal de ómnibus, obras en el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enosa), tres plantas de tratamiento y obras de vialidad nacional. "Nos interesa, por supuesto, aunque no estábamos de acuerdo con el monto, el tranaporte del interior; el tema de las universidades, el plan gas", completó Sapag.

Sobre el Plan Gas señaló que "venimos luchando hace ya prácticamente con este tema, si no es un año son 10 meses, y después luchamos hacia atrás con la administración Macri, nosotros necesitamos poner y reactivar nuestro sector para que haya más trabajo y para que realmente las arcas de nuestras provincias se vean un poco beneficiadas".

También fue tajante en que no negociará con los senadores ningún punto del presupuesto. "No tengo nada que hablar con el Senado, todo lo que hemos hablado, lo hemos hablado en la comisión de presupuesto de Diputados, no tengo absolutamente nada que hablar".