River y Rosario Central se miden en el Monumental por un lugar en la final del Torneo Apertura

River recibe este sábado a Rosario Central, en un encuentro que definirá al primer finalista de este Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El partido, programado para las 19:30, se llevará a cabo en el Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro será Nicolás Ramírez.

El Millonario llega a este crucial encuentro luego del cómodo triunfo ante Gimnasia y Esgrima La Plata, rival al que derrotó con un cómodo 2-0 en condición de local con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.

El conjunto de Coudet previamente, había vencido de manera milagrosa a San Lorenzo, en un encuentro donde llegó a estar en desventaja hasta el último minuto e incluso su oponente pateó dos veces para ganarlo en la tanda de penales.

En tanto, Rosario Central viene de protagonizar uno de los partidos más polémicos de los últimos años en el fútbol argentino al vencer en condición de local a Racing por 2-1.

En este cruce, el Canalla se vio beneficiado por una injusta roja directa al delantero Maravilla Martínez, mientras que el árbitro Darío Herrera después echó al defensor Marco Di Césare por doble amarilla.

Ambas expulsiones fueron polémicas, en especial la de Maravilla, y generaron enojo en el cuadro de Avellaneda, derivando incluso en declaraciones explosivas de su presidente Diego Milito al finalizar el encuentro.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en enero de este año, por este mismo certamen. En esa ocasión, fue empate sin goles por la fecha 3, en un duelo que tuvo paridad.

Las probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Árbitro: Nicolás Ramírez

Hora: 19.30

Estadio: Monumental

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium