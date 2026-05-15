Jugar como antes: invitan a una jornada lejos de las pantallas en Cipolletti

Cipolletti invita a participar este sábado de una tarde diferente al aire libre. La propuesta busca fomentar el compartir entre grandes y chicos con distintos juegos clásicos bajo la consigna menos pantallas, más juegos y más familia.

Grandes y chicos podrán sumarse a las diferentes estaciones de juegos y aprender o simplemente disfrutar en familia las propuestas. La jornada de juegos “retro”, se llevará a cabo elsábado 16 de mayo, a partir de las 15.30 en Parque Norte de la ciudad, ubicado en calle La Esmeralda y La Plata.

Desde la Dirección General de Deportes se informó que el objetivo es convocar a todas las familias a pasar una tarde alejados de las pantallas y descubriendo nuevas formas de divertirse: abuelos, nietos, padres e hijos, podrán vivir una propuesta simple y divertida que recuperará el espíritu del juego compartido al aire libre.

Algunos de los juegos que proponen para disfrutar de la tarde son las canicas “bolitas”, trompo, rayuela, ajedrez además de un espacio especial para el armado de barriletes. Quienes deseen participar del espacio de armado de barriletes, pueden llevar elementos para construirlos como: varillas, hilo, nylon.

Cada Estación tendrá un juego que fomenta la coordinación, la paciencia y el juego compartido, y estarán guiadas por profesores de educación física del municipio.

Como parte de la tradición que acompaña cada edición del campeonato de fútbol, chicos y adultos tendrán la oportunidad de intercambiar las figuritas repetidas y completar el álbum oficial como modo de cierre del evento.

El municipio invita a toda la comunidad a sumarse a una propuesta diferente al aire libre, y acercarse con reposera y mate.