Chocó en Neuquén, huyó y los vecinos lo buscaron para que pague los daños

Manuel dormía la siesta cuando lo despertó el ruido de un impacto. Salió de su casa y encontró el auto de su hijo destrozado. Lo habían chocado mientras estaba estacionado y el conductor se había dado a la fuga. Un grupo de vecinos fue a buscar al responsable del siniestro a su domicilio para exigirle que pague los daños. Dado que no es el primer accidente que ocurre allí, piden al Municipio de Neuquén que coloque reducidores de velocidad para prevenir más incidentes vehiculares.

Según informó en medios radiales Manuel, el padre de la víctima del siniestro, el hecho ocurrió ayer alrededor de las 17, sobre calle Rodhe y Novella.

Explicó que el vehículo, un Renault Clio, estaba estacionado frente a su vivienda, cuando un Chevrolet Astra impactó contra el rodado. Dado que el auto quedó "completamente destruido", estiman que el conductor circulaba a alta velocidad. "No sirve más. Quedó hecho un acordeón", enfatizó.

Manuel señaló que el responsable del accidente escapó de la escena. Contó que la Policía les informó que como no había heridos, no podían hacer nada y no buscarían al sujeto.

Fue así que los vecinos comenzaron a difundir lo sucedido en las redes sociales, hasta que dieron con el posible autor del siniestro. Fueron hasta su domicilio para exigirle que se responsabilice por el hecho.

El padre del joven de 27 años les indicó que no tenían seguro contra terceros. Sin embargo, uno de los ocupantes que iba en el vehículo al momento del accidente, asumió la responsabilidad y se comprometió a pagar los daños.

Manuel relató que su hijo trabajó durante cinco años para comprarse su Renault Clio y que en un instante destruyeron todo su esfuerzo.

Además de los daños en el vehículo, el auto también impactó contra el paredón del garage de la vivienda ubicada en Rodhe y Novella y el nicho de gas. Tuvieron que suspenderles el servicio, hasta que un gasista matriculado repare la rotura. "Nos quedamos sin gas. Tuve que salir a recibir una garrafa", comentó Manuel.

El hombre sostuvo que no es el primer siniestro que ocurre en esa calzada, por lo que solicitó, junto a los vecinos del sector, al Municipio que coloque reducidores de velocidad en el lugar.

Así quedó el vehículo estacionado sobre calle Rodhe y Novella, en Neuquén. (Foto: Gentileza).